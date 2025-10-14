Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat, marți, un amplu proiect de modificare a Codului Rutier, menit să reducă numărul accidentelor și să crească siguranța participanților la trafic.

Inițiativa, denumită „Siguranță în Trafic”, se află în prezent în dezbatere publică, a anunțat chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.

România continuă să înregistreze cel mai scăzut nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană. Potrivit datelor oficiale, în 2024 au fost raportate 1.478 de persoane decedate și 3.245 de răniți grav în accidente de circulație.

Pentru 2025, bilanțul parțial indică o scădere: 940 de persoane decedate (-13,3%) și 2.352 de răniți grav (-3,3%).

Polițiștii, mai mult pe teren, mai puțin la birou

Una dintre principalele măsuri vizează simplificarea comunicării cu proprietarii și conducătorii de vehicule, pentru reducerea birocrației și eficientizarea activității polițiștilor rutieri.

„Astfel, polițiștii vor acționa mai mult timp în teren, în sprijinul participanților la trafic, pentru eliminarea pericolelor din trafic, care nu pot fi constatate cu mijloace automatizate, precum consumul de alcool sau droguri”, a explicat Bogdan Despescu.

Prin aceste modificări, MAI estimează o scădere a costurilor administrative și o creștere a prezenței poliției rutiere pe șosele.

Noutate: „conceptul de viteză medie”

O altă propunere importantă este introducerea conceptului de viteză medie, folosit deja în mai multe state europene pentru depistarea șoferilor care circulă cu viteză peste limita legală.

„Acest concept se realizează prin determinarea vitezei medii de deplasare pe un sector de drum în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Țările de Jos, Spania, Bulgaria, chiar la începutul lunii septembrie”, a explicat secretarul de stat.

Această metodă ar permite monitorizarea mai eficientă a comportamentului rutier, pe distanțe lungi, și ar putea contribui la reducerea accidentelor cauzate de viteză excesivă.

Proceduri simplificate pentru sancțiuni

Proiectul prevede și simplificarea procesului de constatare și comunicare a amenzilor.

„Introducem un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit al acestuia. În această situație, proprietarul va primi în mod direct procesul verbal, iar în cazul în care confirmă că el a condus autovehiculul, procesul verbal se consideră comunicat, fără a mai derula alte proceduri”, a explicat Bogdan Despescu.

Dacă proprietarul nu este și conducătorul auto, acesta va putea indica persoana care a condus vehiculul, „situație în care procesul verbal este nul de drept, fără alte formalități”.

Reguli noi pentru opriri și parcări neregulamentare

MAI vrea să simplifice și sancționarea opririlor sau parcărilor neregulamentare.

„Sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând și punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri, simplificăm și comunicarea procesului verbal, prin lipirea unui autocolant pe parbriz”, a anunțat Despescu.

În plus, în ceea ce privește circulația pe benzile dedicate transportului public, autoritățile locale vor avea libertatea de a stabili categoriile de vehicule autorizate să circule, intervalele orare permise și alte condiții specifice.

