Schimbare misterioasă la Brazilia – Columbia! Au fost 7 înlocuiri, dar totul e perfect legal

Brazilia a învins dramatic Columbia în preliminariile pentru Mondialul din 2026, într-un meci în care a făcut 7 schimbări fără să încalce regulamentul.

Ce a permis Braziliei să depășească limita schimbărilor

Naționala Braziliei a câștigat cu 2-1 meciul cu Columbia, disputat la Brasilia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Golul victoriei a fost marcat de Vinicius Junior în minutul 90+7, iar câteva clipe mai târziu, atacantul lui Real Madrid a fost înlocuit. A fost a 7-a schimbare făcută de selecționerul Dorival Junior, iar situația a stârnit confuzie: potrivit regulilor obișnuite, o echipă nu are voie să efectueze mai mult de 5 înlocuiri într-un meci.

Totuși, Brazilia nu a încălcat nicio regulă. Începând cu 2024, regulamentul FIFA permite până la două schimbări suplimentare în cazul în care sunt implicate accidentări provocate de comoții cerebrale. Iar în meciul de vineri, două astfel de incidente au avut loc.

Mai întâi, portarul brazilian Alisson și fundașul columbian Davinson Sanchez s-au lovit cap în cap într-o fază din finalul meciului. Ambii au fost înlocuiți, iar regulamentul a oferit fiecărei echipe o schimbare suplimentară. În plus, când o echipă folosește o astfel de schimbare medicală, adversara are și ea dreptul la o înlocuire adițională, chiar dacă nu are nicio accidentare.

Astfel, Brazilia a ajuns la 7 schimbări permise: 5 standard, una pentru comoția lui Alisson și încă una suplimentară pentru că și Columbia a făcut o schimbare medicală. Selecționerul Dorival Junior a declarat că a consultat oficialii federației înainte de a efectua ultima înlocuire, iar aceștia i-au confirmat că totul este în regulă.

