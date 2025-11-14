Schimbare colosală la Real Madrid! După 70 de ani, clubul renunță la numele complet al stadionului

Arena legendară „Santiago Bernabéu” va fi cunoscută de acum înainte sub numele simplificat „Bernabéu”.

Real Madrid a anunțat una dintre cele mai importante decizii din istoria sa modernă: după șapte decenii, clubul va renunța la denumirea completă „Santiago Bernabéu”, stadionul urmând să poarte de acum înainte numele „Bernabéu”. Decizia a fost confirmată de oficialii grupării „blanco”, care au explicat că schimbarea face parte dintr-o strategie amplă de rebranding și extindere globală a imaginii clubului.

Anunțul vine cu doar câteva zile înainte ca arena modernizată, cu o capacitate de 83.186 de locuri, să găzduiască un eveniment major — meciul de fotbal american dintre Washington Commanders și Miami Dolphins, programat duminică, 16 noiembrie.

Un nume mai scurt și mai „marketabil”

Potrivit tribuna.com, conducerea madrilenă consideră că varianta simplificată „Bernabéu” este mai ușor de pronunțat, mai memorabilă și mai atractivă comercial. Oficialii clubului sunt convinși că această decizie va consolida brandul Real Madrid pe piețele emergente și va atrage sponsori globali, în contextul noii etape de modernizare a arenei.

Numele „Santiago Bernabéu” a fost adoptat în 1955, în onoarea legendarului președinte care a transformat Real Madrid într-un simbol mondial al fotbalului. Decizia de a păstra doar numele de familie al acestuia reprezintă, potrivit clubului, o formă de omagiu adus impactului său istoric, dar și o adaptare la standardele moderne de branding.

Moștenirea lui Santiago Bernabéu

Figura lui Santiago Bernabéu rămâne indisolubil legată de istoria „galacticilor”. Născut în 1895, fost jucător, antrenor și președinte vizionar, el a condus clubul între 1943 și 1978, perioadă în care Real Madrid a devenit o forță globală. Sub mandatul său, echipa a câștigat 6 Cupe ale Campionilor Europeni — inclusiv cele 5 consecutive între 1956 și 1960 — și 16 titluri de campioană în La Liga.

Tot el a fost cel care a imaginat și a supravegheat construcția stadionului inaugurat în 1947, care, opt ani mai târziu, avea să-i poarte numele.

Loc de legendă în istoria fotbalului

De-a lungul deceniilor, stadionul din inima Madridului a fost scena unor momente de referință din istoria fotbalului european și mondial.

Printre cele mai importante se numără:

Finala Cupei Campionilor Europeni din 1957: Real Madrid – Fiorentina 2-0

Real Madrid – Fiorentina 2-0 Finala din 1969: AC Milan – Ajax 4-1

AC Milan – Ajax 4-1 Finala din 1980: Nottingham Forest – Hamburg 1-0

Nottingham Forest – Hamburg 1-0 Finala Ligii Campionilor 2010: Inter Milano – Bayern München 2-0, cu românul Cristi Chivu titular

Inter Milano – Bayern München 2-0, cu românul titular Finala EURO 1964: Spania – URSS 2-1

Spania – URSS 2-1 Finala Campionatului Mondial 1982: Italia – Germania de Vest 3-1

Un nou capitol pentru „Casa Regală”

Modernizarea completă a arenei, finalizată în 2024, a transformat „Bernabéu” într-unul dintre cele mai avansate stadioane din lume, cu acoperiș retractabil, fațadă metalică luminoasă și sistem de gazon mobil.

Prin rebrandingul anunțat, Real Madrid dorește să ofere stadionului o identitate mai universală, la fel de puternică precum cea a clubului.

Numele „Bernabéu” rămâne sinonim cu excelența și măreția, dar intră, de acum, într-o nouă eră comercială și globală.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!