Scandal uriaș la Marseille! Rabiot și Rowe, excluși și scoși pe lista de transferuri

După eșecul cu Rennes, De Zerbi a decis să renunțe la doi jucători importanți, iar clubul i-a pus imediat pe piață.

Olympique Marseille trece printr-un moment tensionat după înfrângerea cu Rennes (0-1), suferită în condițiile în care echipa a jucat cu un om în plus. Situația a degenerat în vestiar, unde Adrien Rabiot și Jonathan Rowe s-au certat, fapt care i-a determinat pe oficialii clubului să îi excludă din lot.

Decizia a fost urmată de un comunicat oficial prin care OM a anunțat că cei doi au fost trecuți pe lista de transferuri: „Olympique Marseille anunță că Adrien Rabiot și Jonathan Rowe au fost trecuți pe lista de transferuri de către club. Această decizie a fost luată din cauza comportamentului lor inacceptabil din vestiar după meciul împotriva lui Stade Rennais FC, în acord cu stafful tehnic și în conformitate cu codul intern de conduită al clubului”.

Rabiot, în atenția Milanului și propus la Interul lui Chivu

Adrien Rabiot, aflat sub contract până în 2026, riscă să rămână rezervă dacă nu își găsește echipă. Presa din Italia susține că AC Milan a analizat varianta transferului, văzând în el un posibil înlocuitor pentru Reijnders, plecat la Manchester City. Totuși, salariul ridicat al mijlocașului – 3,5 milioane de euro, cu posibilitatea de a ajunge la 5 milioane prin bonusuri – complică negocierile.

În plus, Rabiot ar avea concurență serioasă la mijlocul terenului, într-un sector deja aglomerat cu Modric, Ricci, Jashari, Fofana și Loftus-Cheek. În același timp, agentul său, Véronique Rabiot, nu exclude o revenire în Serie A, iar jucătorul a fost oferit inclusiv Interului lui Cristi Chivu, dar și unor cluburi din Spania și Anglia.

Rowe, aproape de Bologna

Pentru Jonathan Rowe, situația este mai clară. Potrivit lui Gianluca Di Marzio, extrema engleză de 22 de ani a ajuns deja la un acord cu Bologna, echipa care caută un înlocuitor după plecarea lui Dan Ndoye în Anglia.

Acum, tot ce mai lipsește este înțelegerea dintre Bologna și Marseille în privința sumei de transfer. Clubul din Emilia a câștigat lupta cu AS Roma, care și ea era interesată de Rowe.

Astfel, în urma scandalului din vestiar, Marseille se pregătește să piardă doi jucători importanți, la doar câteva etape de la startul sezonului din Ligue 1.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!