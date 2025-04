Scandal la vestiare după Voluntari – Reșița! Gigi Nețoiu l-a agresat verbal pe șeful arbitrilor

Conflictul s-a iscat după un penalty controversat acordat oaspeților în prelungiri, iar Kyros Vassaras a fost nevoit să apeleze la forțele de ordine.

FC Voluntari – CSM Reșița, scor 1-1, partidă disputată în Liga 2, s-a încheiat cu un incident grav în zona vestiarelor. Nemulțumit de decizia arbitrilor de a acorda un penalty în ultimele secunde ale meciului, Gigi Nețoiu, finanțatorul clubului ilfovean, a intrat în vestiarul arbitrilor, unde se afla și președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras.

Potrivit informațiilor publicate de prosport.ro, Gigi Nețoiu l-a înjurat și amenințat pe Vassaras, într-o criză de nervi declanșată de maniera de arbitraj. Conflictul a degenerat până la punctul în care a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a calma spiritele.

Arbitrii, intimidați în vestiar: Vassaras a cerut ajutorul forțelor de ordine

Conform relatărilor, Gigi Nețoiu ar fi intrat în încăperea destinată brigăzii de arbitri imediat după fluierul final. Supărat de deciziile luate în timpul jocului, în special de penalty-ul acordat în ultimele minute, acesta l-ar fi insultat și amenințat pe Vassaras, care încerca să gestioneze situația în mod pașnic. Arbitrii, intimidați, s-ar fi retras într-un colț al camerei, iar Vassaras a fost nevoit să solicite sprijinul forțelor de ordine pentru a evita o posibilă escaladare fizică.

Kyros Vassaras ocupă funcția de președinte al CCA din 2014 și a fost prezent la meci în calitate oficială. Din păcate, a fost pus într-o poziție delicată de reacția vehementă a conducătorului echipei gazdă.

Frustrarea nu s-a limitat doar la comportamentul lui Nețoiu. Și antrenorul Mihai Iosif a criticat dur arbitrajul, exprimându-și public nemulțumirea.

„Ce sentimente mă încearcă? Mă întreb pentru ce muncim? Domnul Neţoiu, împreună cu Primăria, ne oferă cele mai bune condiţii. Hai să facem ceva! Credeţi că putem să facem ceva în ritmul acesta? Cu arbitri care sunt chemaţi după 8 sau 9 luni de suspendare? E ceva incredibil!”, a spus Iosif.

„Nu este nicio problemă că luăm gol, dar nu în felul ăsta. Cum să ne îndeplinim obiectivul? Am revăzut penalty-ul… Nu am mai văzut aşa ceva. Vă jur că am 100 de mesaje în telefon. Toţi mi-au spus acelaşi lucru. Aşa ceva nu există!”, a completat antrenorul.

FC Voluntari ocupă în prezent locul 6 în play-off-ul ligii secunde, la nouă puncte în spatele lui FC Argeș, ocupanta poziției a doua, care asigură promovarea directă în Superligă. Deoarece CSA Steaua nu are drept de promovare, locul 3 devine eligibil pentru urcarea în prima ligă, menținând speranțele ilfovenilor în viață, în ciuda nemulțumirilor legate de arbitraj.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!