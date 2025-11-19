Scandal în Parlament! Amendamentele la Legea Sportului aprind spiritele

Senatul a aprobat modificările, dar coaliția de guvernare se opune ferm.

Potrivit gsp.ro, au apărut controverse majore în jurul noilor amendamente la Legea Sportului, aprobate recent de Senat și pregătite pentru a ajunge în Comisia de Tineret și Sport a Camerei Deputaților. Deși inițiativele venite din partea USR păreau să aibă o evoluție firească spre adoptare, situația s-a schimbat complet: coaliția PSD-PNL-AUR a anunțat că se opune aproape tuturor modificărilor. Printre vocile cele mai critice se află deputata PSD Elisabeta Lipă, fostă președintă a ANS și a Federației Române de Canotaj.

Nemulțumirile reprezentanților coaliției vizează patru capitole-cheie ale reformei propuse. Aceștia resping posibilitatea ca afilierea sau dezafilierea cluburilor sportive la federații să fie contestată în instanță, nu acceptă avizul obligatoriu al Tribunalului pentru validarea alegerilor și a deciziilor Adunărilor Generale, se opun publicării motivărilor comisiilor arbitrale la cererea părților și nu susțin eliminarea premierii funcționarilor federali pentru performanțele sportivilor.

Surse autorizate au explicat în detaliu cum s-a ajuns la acest blocaj legislativ. „Inițial, inițiativa USR era să elimine instanțele din procesul de afiliere/dezafiliere a cluburilor, dar chiar și avizul Tribunalului pentru alegerile și deciziile din cadrul Adunărilor Generale ale federațiilor. Iar acest proiect fusese aprobat în Senat”, au transmis acestea. În urma unor noi discuții și a unor amendamente venite din partea guvernului, USR a revenit asupra poziției, concluzionând că eliminarea completă a justiției nu este oportună și a propus reintroducerea controlului judiciar în anumite etape.

Aceleași surse au dezvăluit schimbarea bruscă de direcție a coaliției de guvernare: „Numai că, surpriză, coaliția PSD-PNL-AUR s-a opus acestor noi modificări! Adică rolul justiției să dispară. Iar printre cele mai vehemente voci care se opun este cea a Elisabetei Lipă”, marcând opoziția față de orice intervenție extinsă a instanțelor în activitatea federațiilor.

Opoziție și în privința transparenței comisiilor arbitrale

Și amendamentul prin care deciziile comisiilor arbitrale, inclusiv motivările, ar fi devenit publice la cererea uneia dintre părți a fost blocat de PSD-PNL-AUR. Scopul acestei propuneri era creșterea transparenței și evitarea situațiilor în care cazuri similare sunt tratate diferit.

Sursele au precizat schimbarea de poziție a Elisabetei Lipă: „Și aici, doamna Lipă, care inițial fusese de acord cu asta, a anunțat că nu va mai susține proiectul. A zis că ce-i cu asaltul ăsta asupra federațiilor, că să le mai lăsăm în pace!”

O altă dispută vizează eliminarea premierii funcționarilor din federațiile sportive în urma rezultatelor obținute de sportivi la marile competiții. Inițiativa USR prevedea ca premiile să fie direcționate exclusiv către sportivi și antrenori, însă coaliția nu susține această modificare.

În cadrul discuțiilor interne, Elisabeta Lipă ar fi transmis: „Măcar o dată la 4 ani merită și funcționarii din federațiile sportive să fie premiați pentru rezultetele sportivilor”. Această temă este sensibilă și în contextul raportului recent al Curții de Conturi, care a evidențiat că, între 2021 și 2024, funcționarii au primit bonusuri totale de 12 milioane de lei, în timp ce sportivii cu rezultate internaționale remarcabile au încă de încasat 87 de milioane de lei, deși banii au fost aprobați de ANS.

În final, sursele susțin că inițiatorii proiectelor au fost deja informați că amendamentele, deși validate de Senat, nu vor trece de Camera Deputaților. „Amendamentele lor au trecut de Senat, dar nu au nicio șansă să treacă și de Camera Deputaților, care este for decizional”, au afirmat aceștia, precizând că reprezentanții coaliției s-au exprimat categoric împotriva acestor modificări.

