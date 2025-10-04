Șase persoane suspecte în atacul terorist de la sinagoga din Manchester sunt interogate de poliția britanică

Șase persoane suspectate de ‘pregătirea și incitarea la comiterea de acte teroriste’ sunt interogate sâmbătă de poliția britanică, la două zile după atacul de la sinagogă din Manchester care s-a soldat cu doi morți și trei răniți grav, relatează AFP, potrivit cbsnews.com.

Manifestații pro-palestiniene sunt prevăzute sâmbătă, în special la Londra, în pofida apelurilor guvernului și al poliției de a nu ieși la proteste după acest atac împotriva comunității evreiești.

‘Îi invit pe toți cei care vor să participe la manifestații să recunoască și să respecte durerea evreilor britanici’, a scris sâmbătă pe X premierul britanic Keir Starmer.

‘Este un moment de doliu. Nu este momentul pentru a alimenta tensiunile și a provoca mai multă suferință. Este momentul pentru a strânge rândurile’, a adăugat el.

Palestine Action, grup calificat terorist, va avea parte de o manifestație de susținere

O manifestație de susținere a grupului Palestine Action, clasificat drept ‘terorist’ de guvernul britanic, urmează să aibă loc în jurul prânzului în Trafalgar Square, la Londra.

Asociația Defend Our Juries, care organizează manifestația, și-a exprimat ‘solidaritatea’ cu comunitatea evreiască atunci când a anunțat demonstrația.

O amânare a manifestației ‘ar risca să amestece acțiunile statului Israel cu cele ale evreilor din întreaga lume, cum încearcă să o facă’ premierul israelian Benjamin Netanyahu, a afirmat un purtător de cuvânt al Defend Our Juries.

Atentatul de joi de la o sinagogă din Manchester este unul dintre cele mai grave care au vizat comunitatea evreiască din Europa după atacul Hamas de pe 7 octombrie 2023 din Israel, care a declanșat războiul în Gaza.

În ultimii doi ani, Regatul Unit, ca și alte țări europene, s-a confruntat cu o puternică creștere a numărului actelor antisemite și islamofobe.

La Manchester, unde trăiește una dintre cele mai mari comunități evreiești din Regatul Unit, patrulele întărite ale forțelor de ordine continuau sâmbătă. Poliția și-a sporit în special prezența în apropierea locurilor de cult și a spațiilor comunitare evreiești.

Atacul de la Manchester s-a produs joi dimineață, într-un moment în care sinagoga era foarte frecventată cu prilejul sărbătorii evreiești Yom Kippour.

Atacatorul, Jihad Al-Shamie, un britanic de origine siriană de 35 de ani, a intrat cu mașina în persoane care se aflau în fața clădirii, apoi a ieșit din mașină și i-a atacat pe enoriași cu un cuțit.

Bărbatul, împușcat mortal de poliție la fața locului, ‘a fost influențat de ideologia islamistă radicală’, a subliniat poliția antiteroristă vineri seară.

El nu a făcut niciodată obiectul unei sesizări pentru extremism. El a fost, dimpotrivă, inculpat recent pentru viol și era eliberat condiționat.

Pentru cei șase suspecți poliția a cerut „mandate” de detenție

Șase persoane au fost arestate și plasate în detenție preventivă. Ele sunt suspectate de ‘pregătirea și incitarea la comiterea de acte teroriste’.

Poliția antiteroristă a cerut ‘mandate’ pentru a-i putea menține în detenție.

Doi enoriași, Melvin Cravitz și Adrian Daulby, au fost uciși în atacul de la sinagogă. Cel din urmă a fost lovit de un tir al forțelor de ordine care interveneau pentru a-l neutraliza pe atacator.

Potrivit Independent Office for Police Conduct (Biroul independent pentru comportamentul poliției) o autopsie a ajuns la concluzia că a fost ‘împușcat mortal’.

Trei bărbați răniți grav erau în continuare spitalizați sâmbătă. Unul dintre ei a fost de asemenea rănit de un tir al poliției.

Familia lui Jihad Al-Shamie a condamnat atacul asupra sinagogii pe Facebook, calificându-l drept un ‘act odios’ care a vizat ‘civili nevinovați’.

Media britanice au relatat totuși că tatăl atacatorului și-a exprimat satisfacția pe rețelele sociale privind atacul de la 7 octombrie 2023 din Israel, comis potrivit lui de ‘oameni ai lui Dumnezeu pe pământ’.

