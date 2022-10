Șapte morți în urma unei explozii la o benzinărie din nord-vestul Irlandei

Cel puțin șapte persoane au fost ucise în urma unei explozii la o benzinărie din nord-vestul Irlandei, a anunțat sâmbătă poliția.

Gardaí (poliția irlandeză) a precizat că opt persoane au fost transportate de urgență la spital, în timp ce căutarea altor victime continuă, notează Euronews.

Explozia a avut loc vineri după-amiază în comitatul Donegal, la o benzinărie Applegreen din satul Creeslough.

Imaginile arată pagubele provocate de explozia din benzinăria Applegreen, care a afectat și apartamentele învecinate.

Poliția irlandeză, serviciile de pompieri, de ambulanță și de pază de coastă, Serviciul de ambulanță aeriană din Irlanda de Nord și o echipă de specialiști din provincia britanică s-au deplasat sâmbătă la fața locului.

Spitalul Universitar din Letterkenny, aflat la 24 km de incident, a fost folosit pentru a îngriji victimele și a precizat într-un comunicat că se ocupă de un „incident grav” și tratează „răni multiple”.

Într-o declarație, Taoiseach, prim-ministrul irlandez, a spus: „Gândurile și rugăciunile sunt astăzi alături de cei care și-au pierdut viața și de cei care au fost răniți în această explozie devastatoare”.

„Locuitorii insulei vor fi loviți de același sentiment de șoc și de devastare totală ca și locuitorii din Creeslough de această tragică pierdere de vieți omenești”, a spus el, mulțumind membrilor serviciilor de urgență care au lucrat „toată noaptea în circumstanțe extrem de traumatizante”.

Într-o declarație pe Twitter, compania Applegreen a declarat că vestea este „devastatoare”.

„Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familiile și prietenii celor decedați, de cei care au fost răniți și de întreaga comunitate Creeslough”, au scris pe Twitter.

We are deeply saddened & shocked to learn the devasting news that lives have been lost in today’s tragic incident at Creeslough in Co Donegal. Our thoughts and prayers are with the families & friends of the deceased, those who have been injured, and the wider Creeslough community — Applegreen (@goapplegreen) October 7, 2022

Compania a precizat că supermarketul și punctul de vânzare Applegreen au fost operate de parteneri locali în „inima comunității”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!