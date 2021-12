Răceală și gripă: ambele provoacă dureri de cap

Gripa apare frecvent în fiecare an, în sezonul rece. Este bine cunoscut faptul că gripa nu este o răceală severă. Între cele două afecțiuni există diferențe cu privire la simptomele produse și modul de apariție al lor. Totuși pentru unii oameni este dificil să-și dea seama imediat de ce afecțiune suferă, atunci când au acele simptome care apar și la răceală și gripă: durere de cap, durere de gât, oboseală.

Milioane de români apreciază în ziua de azi remediile tradiționale, folosite acasă, pentru răceală și durere în gât, dar iau și medicamente frecvent folosite în astfel de cazuri, considerate eficiente și care se dau în farmacie, fără rețetă medicală.

Care sunt simptomele cheie produse de răceală și gripă?

Răceala și gripa au multe simptome, ambele produc dureri de cap și durere de gât. Între aceste două afecțiuni există câteva diferențe clare.

La răceală simptomele apar treptat:

Nasul este înfundat sau curge, apare senzația de strănut

Germenii sunt contagioși de aceea apare și congestia nazală

Nu produce stări de greață

Apare febra și disconfortul în piept

Tusea este cu flegmă sau mucus galben ori verde.

La gripă simptomele apar brusc:

Nasul curge, apar stări febrile brusc, temperatura poate fi destul de mare

Produce oboseală, stare generală de rău, strănut, frisoane și transpirație

Tusea este mai ales uscată, fără mucus, neproductivă

Apar dureri de corp severe, cele musculare sunt mai frecvente

Simți nevoia să te întinzi în pat, pentru că te simți epuizat.

Remedii împotriva răcelii și gripei

Ceaiurile din plante medicinale și compresele la picioare ajută la scăderea febrei. Pentru a scăpa de febră cât mai curând posibil, poți cumpăra medicamente antipiretice și este bine să bei cât mai multe lichide (cum sunt ceaiurile din rozmarin, ghimbir, flori de soc, frunze de salvie).

Compresele reci pe frunte, dar în zonele pe unde trec arterele mari, pot ajuta de asemenea în scăderea febrei și a căldurii corpului.

În caz de gripă, prin tratamentul cu medicamente antipiretice, febra poate fi redusă mai rapid și astfel simptomele sunt mai ușoare. În caz de complicații (ex. pneumonie, encefalopatie gripală), este necesar să soliciți o consultație medicală, cât mai curând posibil.

Pentru tratamentul simptomatic al răcelii și gripei se poate lua de la o farmacie online medicamentul Parasinus care ajută și în profilaxia rinitelor alergice și vasomotorii. Acesta este eficient în reducerea simptomelor de strănut, cefalee, febră, congestie nazală, congestie a sinusurilor, dureri musculare.

Medicamentele analgezice, cum este ibuprofenul, poate ajuta în calmarea durerilor musculare produse de gripă.

Un alt medicament pentru răceală și gripă este Aspirin Plus C, sub formă de comprimate efervescente. Aspirina are și vitamina C și ameliorează durerile de gât, durerile de cap, febra, durerile musculare. Are și substanțe tampon care nu irită mucoasa stomacului.

Alături de aceste medicamente, poți aplica și anumite măsuri care vor accelera procesul de vindecare și anume:

Odihna în pat

Încălzirea corpului

Hidratarea corespunzătoare.

Pentru a te vindeca mai rapid sunt importante: odihna, somnul și alimentația. Până te faci bine, ar fi indicat să rămâi în casă, să te abții să ieși inutil afară, pentru a preveni și răspândirea infecției la alte persoane (în caz de gripă).

Prevenirea și tratamentul răcelii și gripei, în sezonul rece, se face și prin hidratare corespunzătoare. Atunci când organismul nu este bine hidratat, virusul gripal aderă cu ușurință la celulele mucoase și invadează organismul. În plus, când apa în organism este insuficientă, apar și alte probleme de sănătate: amețeli, sete, circulația deficitară a sângelui, metabolism redus.

Dacă bănuiești că ai gripă, este recomandat totuși să faci un examen medical cât mai repede, pentru a primi un tratament potrivit, care să includă și un medicament antigripal, important de administrat încă din faza incipientă a bolii. În acest fel se suprimă dezvoltarea infecției produsă de virusul gripal și se accelerează procesul de recuperare.