Salariu uriaș pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Cât va încasa “tricolorul”

Atacantul naționalei, care a avut un sezon de succes cu Gaziantep, a atras atenția celor de la Trabzonspor, care nu au ezitat să finalizeze transferul. Florin Manea a confirmat recent că transferul a fost finalizat, iar clubul turc a publicat deja prima imagine cu Drăguș în tricoul noii sale echipe.

Drăguș a semnat un contract pe trei sezoane cu Trabzonspor, însă Florin Manea, intermediarul transferului, este de părere că jucătorul nu va rămâne mult timp în Turcia, considerându-l capabil să joace în ligi mai puternice. Agentul a dezvăluit, de asemenea, că salariul lui Drăguș la Trabzonspor ar putea ajunge până la două milioane de euro pe an.

Am fost impresionat de Drăguș. A jucat senzațional Denis. I-am dat și lui un mesaj după meci, era bucuros. Am semnat înainte de EURO, așa că nu avem ce să facem. Eu cred în Denis și în momentul în care am semnat cu Trabzonspor i-am spus că nu îl văd să stea mult. La modul în care evoluează și pe panta ascendentă pe care se află și eu îl văd să joace în campionate puternice,

De altfel, Manea a continuat și a declarat că din Vest nu au existat oferte concrete pentru jucătorul României, asta în momentul în care a primit oferta de la Trabzonspor.

Din Vest nu am avut nimic concret pentru Drăguș, atunci când a venit oferta de la Trabzonspor. Oferta lor a fost excepțională din punct de vedere și financiar. Da, îmi pare rău un pic că am semnat înainte de EURO. Asta este. Transferul lui a fost de 1.7 milioane de euro plus niște bonusuri. E foarte bine pentru Trabzonspor, dar el era și în ultimul an de contract. Are un pic mai mult de 1.5 milioane de euro salariu pe an. Cu bonusuri poate să ajungă și la 2 milioane de euro pe an,

a încheiat Manea.