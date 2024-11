Sabalenka și Swiatek se duelează pentru locul 1

Sabalenka și-a recâștigat prima poziție săptămâna trecută, după ce Iga Swiatek a pierdut puncte din cauza neîndeplinirii cerințelor de participare la turneul obligatoriu în această sezon, intrând în competiția din Arabia Saudită ca favorită numărul 1.

Cu toate acestea, bielorusa este mai preocupată de încheierea anului în vârful clasamentului și dorește să evite scenariul de anul trecut, când a cedat această poziție în ultima săptămână a sezonului, iar Swiatek a câștigat titlul WTA Finals.

Sabalenka a avut un an 2024 incredibil, care a inclus două titluri de Grand Slam la Australian Open și US Open.

Ea a câștigat luna trecută al treilea trofeu consecutiv la Wuhan și a spus că a fost surprinsă când a aflat că a trecut pe primul loc la nivel mondial înainte de WTA Finals.

M-am trezit în acea dimineață și prietenul meu mi-a zis, ‘Felicitări, ai devenit numărul 1 mondial’, iar eu am răspuns, ‘Ce? Eu nu am făcut nimic’, cam așa m-am simțit în acel moment. Am zis, ‘Oricum, o accept’, a continuat ea.