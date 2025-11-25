Rybakina a reacționat cu eleganță! Sabalenka a jignit-o după finală, dar kazaha a refuzat să intre în polemică

Campioana Turneului Campioanelor a oferit un răspuns calm și matur, după comentariile acide făcute de Aryna Sabalenka la finalul meciului direct.

Elena Rybakina, proaspăta câștigătoare a Turneului Campioanelor 2025, a oferit o reacție echilibrată după ce Aryna Sabalenka, învinsă în ultimul act al competiției, a avut o ieșire controversată. Liderul mondial, vizibil afectată de înfrângerea suferită, a fost surprinsă spunând pe bancă o frază interpretată ca o jignire la adresa rivalei sale: „Chiar și un ceas stricat arată ora corectă o dată”, o expresie ce sugerează că un jucător mai puțin talentat poate câștiga ocazional, din noroc.

După ce remarca a devenit virală, presa aștepta o reacție din partea kazahei. Iar răspunsul ei a venit într-un ton de calm și maturitate.

„Am auzit ce a spus, dar nu o iau personal”

Într-un interviu acordat presei ruse, Rybakina a explicat că nu își dorește să întrețină conflictul și că înțelege contextul emoțional în care au fost făcute declarațiile.

„Mi s-a spus după meci ce a zis, am auzit, da, dar era în context. Am jucat cu Aryna de mai multe ori, și nu doar anul acesta, așa că nu mă mai gândesc la asta. Am sentimente bune față de Aryna și echipa ei, așa că nu o iau personal, chiar dacă era direcționat direct către mine”, a spus Rybakina.

Campioana a subliniat că preferă să se concentreze pe propriul progres, nu pe declarațiile adversarelor:

„Nu văd rostul escaladării tensiunilor. A fost un sezon excelent pentru mine, unul dintre cele mai bune din carieră. Vreau să rămân concentrată pe ceea ce urmează.”

Rybakina – unul dintre cele mai solide sezoane din carieră

Elena Rybakina a încheiat sezonul 2025 în forță, cucerind trofeul suprem al Turneului Campioanelor și consolidându-și statutul de una dintre cele mai constante jucătoare din circuitul feminin. Pe lângă titlul de la finalul anului, kazaha a câștigat și alte competiții importante, confirmând ascensiunea începută după triumful de la Wimbledon 2022.

De partea cealaltă, Aryna Sabalenka a rămas cu frustrarea unui final de sezon complicat. Deși a terminat din nou pe primul loc mondial, sportiva din Belarus a pierdut două finale consecutive – la US Open și la Turneul Campioanelor – în fața unor adversare considerate mai „reci” din punct de vedere emoțional, exact capitolul care i-a jucat feste de mai multe ori.

Rybakina, în schimb, continuă să impresioneze prin autocontrol și profesionalism, dovedind că poate răspunde chiar și celor mai tăioase remarci cu o eleganță care o definește tot mai mult.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!