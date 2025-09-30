Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat modificarea contractului colectiv de muncă al angajaților Romsilva. Bonusul de pensionare nu va mai fi de zece salarii, ci doar de unul singur. „Adică normalitate”, a precizat ministra.

„Ați fost revoltați de sutele de milioane de lei date pe bonusuri de pensionare de Romsilva? Și eu. Așa că am discutat cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva şi, zilele acestea, a fost modificat contractul colectiv de muncă”, a scris Buzoianu pe Facebook.

Ministerul Mediului a transmis că noul act adițional al contractului colectiv de muncă limitează bonusul la un salariu, măsură ce aduce sustenabilitate financiară și corectează o discrepanță majoră.

Schimbări și pentru acordarea lemnului de foc

Din 1 octombrie 2025, angajații Romsilva nu vor mai primi lemn de foc în mod egal. Beneficiul va fi acordat prioritar celor cu venituri sub salariul mediu brut pe economie, iar restul vor primi cantități reduse.

„Contextul acestor schimbări ține de necesitatea de a reechilibra resursele financiare și de a orienta beneficiile către cei care desfășoară activitate în teren, adesea în condiții dificile”, a precizat ministerul.

Instituție cu probleme de credibilitate

Regia Națională a Pădurilor administrează 4,2 milioane hectare de păduri publice și a fost criticată pentru bonusuri și prime exagerate.

Un raport al Corpului de Control a arătat că Romsilva a acordat peste 46 de milioane de lei în prime, în ciuda pierderilor financiare înregistrate în unele direcții.

Potrivit ministerului, măsurile adoptate reprezintă un pas important în reforma instituției și în redarea încrederii publice în modul de gestionare a pădurilor statului.

