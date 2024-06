România va achiziționa obuziere K-9 din Coreea de Sud în valoare de 920 de milioane de dolari

Acordul a fost anunțat în cadrul unei întâlniri între ministrul sud-coreean al Apărării Shin Won-sik și omologul său român Angel Tilvar, în timpul vizitei lui Shin în țara est-europeană.

Shin și Tilvar au fost de acord că cooperarea militară dintre Rusia și Coreea de Nord amenință securitatea Europei și a Asiei și că este necesară o cooperare strânsă cu comunitatea internațională pentru a răspunde la această problemă.

În aprilie, liderii sud-coreeni și români au avut un summit și s-au angajat să stimuleze cooperarea în domeniul industriei de apărare.

Decizia României de a achiziționa obuziere K-9 va extinde amprenta industriei de apărare sud-coreene în Europa, a declarat miercuri Ministerul Apărării de la Seul.

Coreea de Sud depune eforturi pentru a se impune ca al patrulea mare exportator de arme din lume.

Am vorbit despre principalele amenințări și riscuri din regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Profilarea Mării Negre ca un spațiu de interes strategic pentru statele democratice reprezintă un obiectiv important al dialogului strategic bilateral. Totodată, am salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câștigătoare a procedurii competitive pentru achiziționarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzând 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin și o cantitate inițială de muniții specifice,

a transmis miercuri după-amiaza Angel Tîlvăr într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.