Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu de ploi abundente, vânt intens și ninsori, valabile în perioada 2–3 octombrie

Alerta vizează 13 județe și Capitala, unde sunt așteptate precipitații importante și rafale puternice, care pot afecta activitățile în aer liber și pot produce local probleme în trafic, transmite ANM.

Ploi abundente în sud și vest

Începând de miercuri dimineață, vestul Munteniei și sudul Banatului intră sub Cod galben de precipitații, cu cantități estimate între 25 și 35 l/mp, iar local pot fi înregistrate și 40–50 l/mp. În Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj, unde a fost instituit Cod portocaliu, ploile vor fi mai intense, cu acumulări de 50–70 l/mp în doar 24 de ore.

Vântul se întețește în sud și est

Meteorologii avertizează că în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, vântul va sufla cu putere, atingând 50–70 km/h. În Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, pe litoralul constănțean și în București, este în vigoare un Cod portocaliu de intensificări severe ale vântului, cu rafale de 70–85 km/h în noaptea de 2 spre 3 octombrie.

Ninsori timpurii la altitudine

Pe crestele montane, iarna își face simțită prezența mai devreme. În Carpații Meridionali și de Curbură, la peste 1.500 m altitudine, este Cod galben de ninsori viscolite și depunere de strat de zăpadă de 10–20 cm. În paralel, zonele înalte din județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu se află sub Cod portocaliu: la peste 1.600 m se vor depune 30–40 cm de zăpadă, în condiții de viscol.

Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate în perioadele de vârf ale fenomenelor, iar autoritățile locale să fie pregătite pentru intervenții punctuale în caz de acumulări rapide de apă sau zăpadă.

