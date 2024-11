România sau Austria? Raul Florucz e monitorizat de selecționerul Ralf Rangnick

Atacantul Raul Florucz, născut la Viena din părinți români, impresionează la Olimpija Ljubljana și atrage interesul ambelor federații naționale de fotbal din România și Austria.

Raul Florucz (23 de ani) este unul dintre cei mai în formă atacanți din Slovenia, evoluând la Olimpija Ljubljana, echipă pentru care a marcat 11 goluri în acest sezon. Atacantul, născut în Viena din părinți români, ar putea avea de ales între naționala României și cea a Austriei, ambele țări manifestându-și interesul pentru jucător. Federația Română de Fotbal (FRF) a inițiat demersuri pentru obținerea cetățeniei române, în timp ce selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, îl monitorizează și l-a trecut pe o listă de posibile convocări.

Interes sporit din partea Austriei: „E prea bun ca să fie ignorat”

Presa din Slovenia a relatat recent că Raul Florucz este monitorizat îndeaproape de selecționerul Ralf Rangnick. Publicația Nogomania scrie că oficialii austrieci au devenit tot mai interesați de jucător după ce au aflat că acesta se află în vizorul FRF pentru naționala României. În urma demersurilor inițiate de români pentru a-i facilita obținerea cetățeniei, Austria a decis să ia măsuri pentru a-l păstra pe Florucz în echipa lor națională. „O mare răsturnare de situație se vede la orizont și este benefică pentru Olimpija. Raul Florucz e prea bun ca să fie ignorat de Ralf Rangnick,” notează Nogomania.

Florucz a confirmat aceste informații, precizând că a discutat recent cu reprezentanți ai Federației Austriece de Fotbal. „Am vorbit cu oamenii de la Federația Austriacă de Fotbal. Mi-au spus că sunt pe listă și, de asemenea, am discutat despre viitorul meu”, a spus Florucz, conform sursei citate. Cu toate acestea, Austria nu a făcut încă o mișcare decisivă, menținându-l pe jucător doar pe o listă de așteptare pentru moment.

Performanțele lui Florucz la Olimpija Ljubljana atrag atenția

Raul Florucz a demonstrat constanță și eficacitate la echipa de club, unde continuă să marcheze decisiv. Recent, atacantul a fost decisiv în derby-ul împotriva rivalilor de la Celje, marcând golul care a adus victoria pentru Olimpija. După meci, Florucz a comentat despre reușita sa: „Dacă am avut noroc? Întotdeauna spun că norocul este binevenit în fotbal, dar de data asta am vrut să șutez la colțul lung. A fost un joc greu, aveam planul nostru și poate nu arăta cel mai bine, dar până la urmă important este că am mai luat trei puncte”, a declarat el, potrivit Nogomania.

Cu un început de sezon solid la echipa de club, Florucz devine o opțiune din ce în ce mai atractivă pentru ambele naționale. Austria vede în el un jucător tânăr și talentat, capabil să contribuie pe termen lung, în timp ce România, prin FRF, speră să-l atragă pentru a-i aduce o nouă opțiune ofensivă selecționerului Mircea Lucescu.