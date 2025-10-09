România – Republica Moldova, meciul prieteniei pe Arena Națională! Lucescu schimbă tot înaintea duelului cu Austria

Tricolorii joacă joi, de la ora 21:00, în direct la Prima TV, o repetiție cu miză morală înaintea „finalei” din preliminarii, de duminică, împotriva Austriei.

Lucescu: „Mă încurcă foarte tare amicalul”

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a fost sincer înaintea amicalului cu Republica Moldova, programat joi seară pe Arena Națională. Tehnicianul a recunoscut că partida îl „încurcă foarte tare”, cu doar trei zile înainte de meciul decisiv din preliminariile Campionatului Mondial 2026, contra Austriei.

„Jucătorii care vor fi cu Austria trebuie lăsați deoparte pentru a fi proaspeți. Îmi doresc enorm să o batem pe Austria. Mă încurcă foarte tare amicalul”, a declarat Lucescu, care nu vrea să repete greșeala făcută în iunie, când a folosit același prim 11 atât cu Canada (0-3), cât și în Cipru (2-2).

Atunci, tricolorii au condus cu 2-0, dar s-au prăbușit fizic în repriza secundă, cedând două puncte importante în drumul spre Mondial.

Eissat și Ciubotariu, titulari la debut

Pentru partida cu Republica Moldova, selecționerul va miza pe un prim 11 experimental, oferindu-le șansa debutului unor jucători tineri. Printre noutăți se numără Lisav Eissat (20 de ani), fundaș naturalizat, și Alexandru Ciubotariu, ambii urmând să fie titulari.

Posibila formulă de start:

Radu – Manea, Racovițan, Eissat, Ciubotariu – Hagi, Screciu, Cîrjan – Dobre, Munteanu, Baiaram.

Partida cu Republica Moldova are o încărcătură simbolică – va fi primul duel oficial dintre cele două selecționate jucat la București, recunoscut de UEFA.

Vadim Rață: „Avem ocazia să ne spălăm păcatele”

De cealaltă parte, Vadim Rață, mijlocașul naționalei Moldovei și actual jucător al lui FC Argeș, a recunoscut că meciul de joi este o șansă de a repara imaginea echipei sale după rezultatele catastrofale din ultima perioadă – 1-11 cu Norvegia și 0-4 cu Israel.

„După două meciuri slabe și total dezastruoase pentru noi avem posibilitatea să ne spălăm păcatele. România e o echipă foarte bună, dar trebuie să ne urmărim scopul: să ne îmbunătățim jocul. Pe teren nu va fi meciul prieteniei. Toate meciurile încep de la 0-0”, a declarat Rață, care joacă în Superliga României din 2019.

Pentru mijlocaș, întâlnirea are și o latură personală: „E un meci special pentru mine, pentru că am petrecut mulți ani în fotbalul românesc.”

Partida România – Republica Moldova se joacă joi, de la ora 21:00, în direct la Prima TV, în timp ce duelul cu Austria, decisiv pentru calificarea la Mondial, va avea loc duminică, tot pe Arena Națională, de la 21:45, în direct la Antena 1.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!