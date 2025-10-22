În Europa, alte state cu deficite ridicate sunt Polonia, Franța, Belgia și Austria

Deficitul bugetar ajustat sezonier din Uniunea Europeană a crescut ușor în trimestrul doi din 2025, atingând 2,9% din PIB, comparativ cu 2,8% în primele trei luni ale anului. În zona euro, nivelul s-a menținut la 2,7%, arată datele publicate de Eurostat. România continuă să dețină cea mai mare pondere a deficitului în rândul statelor membre, cu 8,7% din PIB în perioada aprilie–iunie 2025, ușor sub nivelul de 8,8% în primul trimestru, dar semnificativ sub 10,3% în ultimele luni din 2024.

În Europa, alte state cu deficite ridicate sunt Polonia (8,5%), Franța (5,4%), Belgia (4,9%) și Austria (4,5%), în timp ce Cipru (3,6%), Danemarca (2,9%), Grecia (2,7%), Irlanda (1,2%) și Portugalia (0,7%) au raportat excedente.

Raportul datorie-publică/PIB a continuat să crească în zona euro, ajungând la 88,2% în trimestrul doi, față de 87,7% anterior, iar în UE, la 81,9%, de la 81,5%. România a înregistrat 57,3%, în creștere față de 55,9% în trimestrul precedent și 51,5% în aceeași perioadă din 2024.

În UE, cele mai mari ponderi ale datoriei în PIB rămân în Grecia (151,2%), Italia (138,3%), Franța (115,8%), Belgia (106,2%) și Spania (103,4%), iar cele mai mici în Estonia (23,2%), Luxemburg (25,1%), Bulgaria (26,3%) și Danemarca (29,7%).

Față de primul trimestru, 15 state membre au raportat creșteri ale datoriei în PIB, cu avansuri importante în Finlanda (+4,3 pp), Letonia (+2,7 pp), Bulgaria (+2,6 pp), Franța (+1,7 pp) și România (+1,4 pp). În schimb, 12 state au înregistrat scăderi, cele mai mari în Lituania (-1,4 pp), Irlanda (-1,2 pp), Grecia și Luxemburg (-1,1 pp).

Comparativ cu perioada similară din 2024, datoria publică s-a majorat în 16 state membre, printre care Finlanda (+7,8 pp), Polonia (+6,1 pp), România (+5,8 pp) și Bulgaria (+4,3 pp), în timp ce Grecia (-8,9 pp), Irlanda (-7,2 pp) și Cipru (-6,5 pp) au raportat scăderi.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube