Ministerul Energiei elaborează, alături de alte instituții ale statului, un cadru legislativ care să reglementeze situația activelor deținute în România de compania Lukoil, aflată sub sancțiunile impuse de Statele Unite, a anunțat marți seară ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Demersul vine în contextul în care Bulgaria a decis deja să treacă sub control național operațiunile Lukoil de pe teritoriul său, inițiind procedura de numire a unor administratori speciali pentru gestionarea activelor. România, în schimb, nu adoptase până acum o poziție clară.

„Statul român trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta aplicarea sancțiunilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic național”, a declarat Bogdan Ivan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit ministrului, proiectul de lege urmărește două obiective majore: alinierea completă la regimul de sancțiuni impus de Washington și menținerea funcționării rafinăriei Petrotel Ploiești, precum și a rețelei de distribuție de carburanți, astfel încât aprovizionarea pieței interne să nu fie afectată.

Ivan a precizat că România nu va cere derogări de la sancțiunile americane care intră în vigoare la 21 noiembrie, dată după care orice relație comercială cu Lukoil și filialele sale va fi interzisă. „Nu voi solicita prelungirea termenului impus de SUA. Dimpotrivă, voi susține aplicarea unitară a sancțiunilor la nivelul Uniunii Europene”, a afirmat ministrul.

Rafinăria Petrotel, controlată de grupul rus, are o capacitate de prelucrare de circa 2,4 milioane de tone pe an, fiind una dintre cele trei rafinării mari din România, alături de Petrobrazi (OMV Petrom) și Petromidia (Rompetrol). Lukoil mai deține o rețea de aproximativ 320 de stații de alimentare la nivel național.

Compania rusă încearcă de aproape un deceniu să vândă activele din România, însă interesul investitorilor a fost redus, din cauza costurilor ridicate de modernizare.

În Bulgaria, procesul de preluare este deja avansat: parlamentul de la Sofia a adoptat o lege care permite statului să intervină direct în administrarea Lukoil Neftochim Burgas, cea mai mare rafinărie din țară și una dintre cele mai importante din Europa de Est, cu o capacitate anuală de aproape 10 milioane de tone de petrol.

Premierul bulgar Rosen Jelyazkov a confirmat că vor fi numiți administratori speciali care să asigure continuitatea activității și respectarea sancțiunilor.

