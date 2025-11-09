O analiză Eurostat arată că, deși performanța anuală rămâne pozitivă, fluctuațiile lunare accentuează fragilitatea structurală a pieței românești de servicii

România a consemnat în august 2025 cea mai severă contracție lunară a producției de servicii din Uniunea Europeană, cu un recul de 2,4% față de luna iulie, potrivit estimărilor preliminare Eurostat. În aceeași perioadă, media UE a raportat o scădere de doar 0,2%, iar zona euro a înregistrat o creștere de 0,1%.

După luni de creșteri consecutive – inclusiv +1,2% în iulie –, sectorul românesc al serviciilor a pierdut teren, plasând țara între economiile europene cu cea mai volatilă evoluție recentă. În termeni anuali, producția de servicii din România a urcat modest, cu 1,0% comparativ cu august 2024, sub media UE (+1,8%) și a zonei euro (+1,7%).

Indicele ajustat sezonier al producției de servicii pentru România a scăzut la 132,0 puncte (baza 2021 = 100), față de 135,2 puncte în iulie. Această evoluție reflectă o încetinire temporară a activității, în special în domenii precum transporturi, turism și comunicații, deși sectorul rămâne robust pe termen mediu, contribuind cu peste 60% la PIB-ul României.

Pe parcursul anului 2025, dinamica serviciilor a fost oscilantă: stagnare în martie, scădere ușoară în aprilie (-0,2%), creșteri moderate în mai (+0,6%), iunie (+0,3%) și iulie (+1,2%), urmate de reculul abrupt din august (-2,4%). Aceasta indică o sensibilitate ridicată la factorii sezonieri și la condițiile economice externe.

În context european, România se situează la mijloc: alte state cu scăderi semnificative în august au fost Luxemburg (-4,8%) și Danemarca (-1,9%), în timp ce Grecia (+5,4%) și Slovenia (+2,8%) au raportat cele mai mari creșteri lunare. Analiza Eurostat arată că, deși performanța anuală rămâne pozitivă, fluctuațiile lunare accentuează fragilitatea structurală a pieței românești de servicii.

Sectorul include transport și logistică, turism, hoteluri și restaurante, IT și comunicații, servicii financiare și imobiliare, sănătate, educație, consultanță, marketing, servicii administrative, curierat și reparații. În ansamblu, datele sugerează că activitatea din luna august a fost afectată de temperarea cererii interne și de condițiile economice regionale, însă perspectiva pe termen mediu rămâne favorabilă pentru redresare rapidă.

În ciuda reculului din august, România continuă să se mențină peste media europeană în ceea ce privește nivelul general al producției de servicii. Oscilațiile lunare reflectă atât caracterul sezonier al unor sectoare, precum turismul și transporturile, cât și impactul factorilor economici externi, inclusiv costurile energiei și fluctuațiile cererii pe piețele internaționale. Experții avertizează că redresarea rapidă depinde de menținerea consumului intern și de adaptarea companiilor la condițiile economice volatile.

