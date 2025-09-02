De către

Potrivit datelor publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), luna august 2025 a adus o creștere spectaculoasă a înmatriculărilor de autoturisme pur electrice în România.

Înmatriculările de mașini electrice au avansat cu +93,1% comparativ cu august 2024, ajungând să dețină o cotă de piață de 6,3%.

În total, în august au fost înmatriculate 15.043 de autoturisme noi, cu +52,6% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut.

Totuși, pe primele opt luni din 2025, piața auto rămâne pe minus, cu 95.658 de unități înmatriculate, ceea ce înseamnă un declin de –8,9% față de perioada similară din 2024.

Preferințele românilor: Dacia domină topurile

Clasamentul mărcilor este condus de Dacia, cu 4.153 de unități înmatriculate în august, urmată de Toyota (1.634) și Hyundai (1.578).

În ceea ce privește modelele, Dacia Logan rămâne cea mai populară alegere (1.601 unități), urmată de Dacia Duster (1.193) și Dacia Sandero (630).

