România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare, cu doar 1,3% din materialele utilizate provenind din surse reciclate în 2024.

Rata la reciclare plasează țara noastră cu mult sub media europeană de 12,2%.

Datele publicate de Eurostat arată diferențe mari între statele membre UE în ceea ce privește reciclarea. Indicatorul, cunoscut sub denumirea de „rata de utilizare circulară a materialelor”, măsoară contribuția materialelor reciclate la utilizarea globală a materialelor.

România s-a îndepărtat de performanțele europene la reciclare

În 2024, rata a fost cea mai ridicată în Țările de Jos (32,7%), urmate de Belgia (22,7%) și Italia (21,6%).

Pe lângă România cu 1,3%, ratele cele mai scăzute au fost înregistrate în Finlanda și Irlanda (2,0% fiecare) și Portugalia (3,0%).

Față de 2023, rata de reciclare europeană a crescut cu 0,1 puncte procentuale, fiind cea mai mare pondere înregistrată până în prezent. Față de 2015, rata de reciclare este cu 1,0 punct procentual mai mare.

Cum a evoluat reciclarea între 2015 și 2024

Între 2015 și 2024, rata de reciclare a crescut în 21 de țări ale UE. Malta (+14,0 puncte procentuale), Estonia (+9,1 puncte procentuale), Cehia (+7,9 puncte procentuale) au înregistrat cele mai mari creșteri.

În schimb, rata de reciclare a scăzut în 6 țări din UE, în special în Polonia (-4,2 puncte procentuale) și Finlanda (-3,2 puncte procentuale).

Tipurile de materiale la reciclare în UE

Analizând diferitele tipuri de materiale, rata de reciclare a UE în 2024 a fost cea mai ridicată pentru:

Minereurile metalice: 23,4% (-1,2 pp față de 2023)

Mineralele nemetalice: 14,3% (-0,1 pp)

Biomasa: 9,9% (+0,2 pp)

Materialele/transportatorii de energie fosilă: 3,8% (+0,4 pp)

Obiectivele UE până în 2030

Planul de acțiune pentru economia circulară din 2020 vizează dublarea ratei de utilizare a materialelor circulare în UE până în 2030, pentru a ajunge la 23,2%.

Diferențele dintre ratele țărilor UE depind de echilibrul dintre resursele noi extrase din mediu și cele reintroduse în economie.

