Ministerul Apărării a anunțat, printr-un comunicat, că Parlamentul a dat undă verde achiziționării unei corvete ușoare din clasa Hisar, construită în Turcia. Decizia a fost adoptată în unanimitate de comisiile de apărare reunite ale Senatului și Camerei Deputaților.

Procesul de achiziție a început la finalul lui 2024 și a primit aprobarea CSAT în martie 2025. Nava va fi achiziționată printr-un acord guvern la guvern, provenind din excedentul armatei turce, fiind echipată cu sisteme moderne, compatibile NATO. Valoarea contractului este de 223 milioane de euro fără TVA, sumă la care se adaugă costul rachetelor și al altor echipamente suplimentare.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că această investiție este vitală pentru Forțele Navale Române, aflate într-un amplu proces de modernizare. Programul include și construcția de corvete europene, fregate, submarine, drone și nave specializate pentru vânătoarea de mine.

„Marea Neagră trebuie să rămână un spațiu al păcii. Pentru asta, România trebuie să fie bine echipată și să continue misiunile comune cu aliații NATO”, a declarat ministrul, amintind de succesul operațiunii de deminare MCM Black Sea, realizată împreună cu Turcia și Bulgaria.

Ministerul Apărării reafirmă angajamentul de a consolida securitatea țării și de a susține apărarea colectivă a NATO în regiunea Mării Negre.

