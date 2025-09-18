Împrumuturile BEI vor contribui la implementarea unor proiecte esențiale pentru conectivitatea rutieră și feroviară a României

România se pregătește să semneze în luna octombrie 2025, primul contract de împrumut cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de 500 de milioane de euro, în cadrul vizitei la București a vicepreședintelui instituției, Ioannis Tsakiris. Un al doilea contract, cu aceeași valoare, este prevăzut pentru prima parte a anului 2026, ceea ce marchează începutul unui sprijin financiar de aproape 5 miliarde de euro, destinat marilor proiecte de transport ale țării.

Guvernul a aprobat, încă din decembrie 2024, printr-un memorandum, contractarea acestei asistențe rambursabile, menită să acopere parțial finanțarea națională necesară pentru investițiile incluse în Programul Transport 2021-2027 și în Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

Împrumuturile BEI vor contribui la implementarea unor proiecte esențiale pentru conectivitatea rutieră și feroviară a României, între care se numără autostrada A1 Sibiu–Pitești, centura Bucureștiului (sectorul nordic), tronsoane din autostrada A3 Transilvania, dar și autostrada A13 Sibiu–Făgăraș. Pe partea de infrastructură feroviară, sunt vizate modernizarea liniei Brașov–Sighișoara, reabilitarea traseului Craiova–Drobeta Turnu Severin–Caransebeș, precum și lucrările complexe de la Portul Constanța. Lista este completată de dezvoltarea magistralei de metrou M4, care va lega Gara de Nord de Gara Progresu.

Un exemplu elocvent este autostrada Sibiu–Pitești, un proiect strategic pentru România și pentru coridorul european de transport. Acesta beneficiază deja de fonduri nerambursabile de aproape 1,83 miliarde de euro prin programele europene, însă costul total, estimat la circa 5,5 miliarde de euro cu TVA, necesită resurse suplimentare, pe care împrumutul BEI le va acoperi parțial.

Împrumutul care urmează să fie semnat va funcționa ca un mecanism flexibil, tras în maximum 10 tranșe, fiecare de minimum 50 de milioane de euro. Condițiile fiecărei tranșe, dobândă fixă sau variabilă, perioada de grație și maturitatea, vor fi stabilite în momentul tragerii, în acord cu politica BEI. Perioada maximă de rambursare va fi de 27 de ani pentru plata în mai multe rate sau 16 ani, în cazul rambursării într-o singură tranșă.

Executivul consideră acest parteneriat cu BEI o oportunitate de a accelera ritmul marilor lucrări de infrastructură, evitând blocajele financiare și asigurând acoperirea deficitului bugetar generat de implementarea proiectelor. Odată concretizate, aceste investiții ar putea transforma rețeaua rutieră și feroviară a României, consolidând poziția țării ca hub logistic în regiune și conectând-o mai eficient la coridoarele europene de transport.

