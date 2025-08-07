31.7 C
România a învins clar Ungaria! Tricolorii merg în preliminariile Cupei Mondiale din 2027

BaschetȘtirile zilei
Actualizat:
baschet românia

Naționala de baschet a obținut o victorie convingătoare la Oradea și este deja calificată în faza următoare a campaniei pentru Mondialul din 2027.

Echipa națională masculină de baschet a României continuă parcursul solid în turul al doilea al precalificărilor pentru FIBA World Cup 2027. Miercuri seară, în Sala Polivalentă din Oradea, „vulturii” au învins Ungaria cu 76-64, într-un meci în care au revenit spectaculos după un start ezitant.

Sfertul inaugural le-a aparținut oaspeților, care au condus cu 21-13. Însă elevii lui Mihai Silvășan au schimbat complet ritmul începând cu al doilea sfert, pe care l-au câștigat la limită, pentru ca apoi să domine categoric a doua jumătate a meciului. România a câștigat ultimele trei sferturi și s-a impus fără emoții, reușind astfel al doilea succes din Grupa E, după victoria din deplasare cu Macedonia de Nord.

Cel mai bun marcator al partidei a fost Mihai Măciucă, autor a 21 de puncte și 7 recuperări, un nou meci solid din partea liderului ofensiv al tricolorilor. Bogdan Popa a contribuit cu 11 puncte și 4 recuperări, în timp ce Lucas Tohătan a avut o prestație completă: 9 puncte, 3 recuperări și 4 pase decisive.

Meciul retur cu Ungaria se joacă la Szolnok

De partea cealaltă, Ungaria a contat în principal prin Zoltan Perl (15 puncte, 4 recuperări, 3 pase decisive), Nate Reuvers (14 puncte, 8 recuperări), Marcell Pongo (13 puncte, 3 assisturi) și Gyorgy Goloman (10 puncte, 7 recuperări), însă eficiența defensivă a României a făcut diferența în a doua parte a meciului.

După acest rezultat, România conduce clasamentul grupei E cu 4 puncte din două meciuri, fiind urmată de Macedonia de Nord (1 punct, un meci disputat) și Ungaria (1 punct, tot un singur meci jucat). Primele două clasate se califică în preliminariile Cupei Mondiale din 2027, iar tricolorii și-au asigurat deja matematic prezența în faza următoare.

Următoarele două partide pentru România vor fi în 13 august (tot la Oradea, cu Macedonia de Nord) și 16 august (în deplasare, cu Ungaria, la Szolnok). Naționala pornește cu prima șansă, mai ales în condițiile formei arătate în primele două etape.

