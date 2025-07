Roma a pus ochii pe Andrei Rațiu! Rayo i-a găsit deja înlocuitorul

Fundașul român ar putea ajunge în Serie A, după un sezon excelent în La Liga.

Andrei Rațiu este foarte aproape de un transfer spectaculos. Potrivit cotidianului spaniol AS, AS Roma a făcut pași concreți pentru a-l aduce pe fundașul dreapta român de la Rayo Vallecano. Italienii sunt în pole-position, depășind în cursă rivala Lazio, care nu poate face achiziții momentan din cauza unor restricții fiscale.

În sezonul trecut, Rațiu a bifat 3.067 de minute în 35 de meciuri în La Liga și a marcat de două ori. Evoluțiile sale constante l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați fundași dreapta ai campionatului spaniol.

Rayo e pregătită să-l piardă pe Rațiu

Publicația iberică mai notează că Rayo Vallecano îi caută deja înlocuitor, semn clar că transferul este considerat iminent. Hugo Rincón, fundaș lateral de la Athletic Bilbao împrumutat la Mirandés, ar fi una dintre variantele avute în vedere pentru a-l suplini pe internaționalul român.

„Clubul italian a învins Lazio, care deocamdată nu poate face transferuri din motive fiscale, în derby-ul pentru a-l transfera pe fundașul dreapta în vârstă de 27 de ani”, scrie AS.

AS Roma este pregătită să achite clauza de reziliere de 25 de milioane de euro, deși acești bani nu vor merge în întregime către Rayo, întrucât Villarreal deține 50% din drepturile jucătorului. „Submarinul galben” are o opțiune de răscumpărare de 7 milioane de dolari, dar AS notează că „probabil nu o va accesa”.

În ciuda interesului anterior din partea cluburilor mari din La Liga, precum Barcelona și Atletico Madrid, acestea nu mai par să fie implicate activ în cursa pentru semnătura lui Rațiu. Catalanii se concentrează pe transferul lui Nico Williams, iar madrilenii nu au mai făcut mișcări concrete.

Totuși, Bayer Leverkusen rămâne o amenințare serioasă. După ce i-au vândut pe Florian Wirtz (140 milioane €) și Jeremie Frimpong (45 milioane €), nemții au atât fondurile, cât și nevoia stringentă de a aduce un fundaș dreapta. Dacă Roma nu se mișcă repede, campioana din Bundesliga ar putea deturna mutarea în ultimul moment.

