Retragerea lui Lebron James a fost o farsă! Starul NBA i-a trollat pe fani pentru o reclamă de milioane

Anunțul care a făcut să explodeze prețurile biletelor la Lakers s-a dovedit a fi o simplă campanie publicitară.

Fanii au crezut că LeBron se retrage. În realitate, era o reclamă la un brand de coniac

„Decizia deciziilor”, momentul anunțat cu fast de LeBron James și așteptat de milioane de fani din întreaga lume, s-a dovedit a fi o simplă farsă publicitară.

După ce luni întregi s-a speculat că legendarul jucător al Los Angeles Lakers își va anunța retragerea, „Regele” a publicat un clip scurt, enigmatic, în care promitea că își va dezvălui „viitorul” marți seară.

Când ora a sosit, fanii au rămas perplecși: LeBron nu și-a anunțat plecarea din baschet, ci a prezentat o campanie de promovare pentru un brand celebru de coniac.

Farsa a dus la o explozie a prețurilor biletelor

Postarea inițială a lui LeBron, intitulată „The Decision of Decisions”, a stârnit o adevărată isterie online. Pe rețelele sociale, suporterii și presa sportivă au analizat fiecare detaliu, convinși că urmează o veste majoră.

Rezultatul? Prețurile biletelor pentru meciurile Lakers au crescut vertiginos, în special pentru ultimul meci de acasă din sezonul regulat, unde un loc s-a vândut chiar și cu peste 700 de dolari.

Mai mult, și alte echipe din NBA care urmau să întâlnească Lakers au raportat creșteri neașteptate la bilete, anticipând un posibil „ultim dans” al starului de 39 de ani.

„Regele” și-a amintit de 2010: o nouă „Decizie” care a înșelat așteptările

Farsa amintește de celebrul moment din 2010, când LeBron James a anunțat în direct, la televiziune, despărțirea de Cleveland Cavaliers pentru a semna cu Miami Heat — un episod care a schimbat pentru totdeauna peisajul NBA.

De această dată, însă, totul a fost doar un joc de marketing: „Regele” a ironizat subtil așteptările fanilor și a reușit să atragă atenția globală, transformând un simplu spot într-un eveniment planetar.

Fanii, între amuzament și furie

Reacțiile nu au întârziat. O parte dintre internauți au apreciat umorul subtil al lui LeBron, în timp ce alții s-au simțit trădați:

„Ne-a făcut să stăm cu sufletul la gură pentru o reclamă. Asta e lipsă de respect!”, a scris un fan dezamăgit.

„Genial! Numai LeBron putea transforma o campanie de marketing într-un moment global”, a comentat un altul.

Un succes viral, dar și o lecție de PR

Deși gestul său a stârnit controverse, campania publicitară a fost un succes total — clipul a fost vizualizat de peste 50 de milioane de ori în primele 24 de ore, iar numele brandului de băuturi a devenit trending mondial.

LeBron James, aflat în al 22-lea sezon al său în NBA, a demonstrat încă o dată că rămâne nu doar o legendă a baschetului, ci și un maestru al comunicării moderne, capabil să transforme o glumă într-un fenomen global.

