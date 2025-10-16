Retragere șoc în natație! Ariarne Titmus, campioană olimpică la 25 de ani, spune adio înotului

„Terminatoarea” Australiei își încheie cariera fabuloasă după 33 de medalii internaționale și două titluri olimpice consecutive

Una dintre cele mai mari campioane ale înotului mondial, Ariarne Titmus, a anunțat în mod surprinzător retragerea din sportul de mare performanță, la doar 25 de ani. Decizia vine la un an după triumful de la Jocurile Olimpice de la Paris, unde australianca a cucerit din nou aurul la 400 m liber, repetând performanța obținută la Tokyo 2021.

„Întotdeauna mi-a plăcut înotul, dar am realizat că există lucruri în viață care acum sunt puțin mai importante pentru mine. Și e în regulă”, a explicat Titmus într-un mesaj emoționant adresat fanilor. „A fost o decizie foarte dificilă, dar sunt fericită cu ea.”

O carieră uriașă oprită la apogeu

Titmus, supranumită „The Terminator”, lasă în urmă o carieră impresionantă: 33 de medalii internaționale, dintre care opt olimpice (4 de aur, 3 de argint, 1 de bronz), nouă la Campionatele Mondiale și opt la Jocurile Commonwealth.

Momentul definitoriu al carierei sale a fost victoria de la Tokyo 2021, când a învins-o pe legendara Katie Ledecky, întrerupând dominația de aproape un deceniu a americancei. Patru ani mai târziu, la Paris, Titmus a repetat performanța, devenind prima australiancă de la Dawn Fraser (1964) care a câștigat aur olimpic în aceeași probă la două ediții consecutive.

În ciuda succeselor, înotătoarea din Tasmania a trecut și prin momente dificile. În 2023, a fost supusă unei operații pentru extirparea unei tumori ovariene benigne, un episod care, după cum mărturisește, „a zguduit-o mental și i-a schimbat perspectiva asupra vieții”.

O plecare marcată de emoție și recunoștință

Titmus a ales să-și anunțe retragerea printr-o scrisoare adresată propriei sale versiuni din copilărie:

„Astăzi te retragi din înotul competitiv. Ai petrecut 18 ani în piscină, 10 dintre ei reprezentând Australia. Ai concurat la două Jocuri Olimpice și ți-ai împlinit visul.”

Reacțiile din lumea sportului australian nu au întârziat să apară.

Kaylee McKeown , de cinci ori campioană olimpică, i-a transmis: „Ești incredibilă. A fost un privilegiu să văd o legendă vie a acestui sport.”

, de cinci ori campioană olimpică, i-a transmis: „Ești incredibilă. A fost un privilegiu să văd o legendă vie a acestui sport.” Mollie O’Callaghan , campioana olimpică la 200 m liber: „Sunt recunoscătoare că m-am antrenat alături de tine.”

, campioana olimpică la 200 m liber: „Sunt recunoscătoare că m-am antrenat alături de tine.” Kyle Chalmers, rivalul lui David Popovici în sprint: „Sunt mândru de tine. Ești o legendă în piscină și în afara ei.”

O moștenire care inspiră o națiune întreagă

Federația australiană de natație a reacționat imediat:

„Îi mulțumim Ariarnei pentru dedicarea ei neclintită față de înotul australian și pentru că ne-a inspirat pe toți, în întreaga lume.”

Titmus își încheie cariera ca una dintre cele mai titrate și respectate sportive din istoria Australiei, lăsând în urmă o moștenire comparabilă cu cea a marilor campioni ai generației sale.

„Poate mă voi întoarce într-o zi, dar pentru moment știu că am oferit tot ce am avut mai bun”, a spus ea la finalul mesajului.