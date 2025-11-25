Ancheta include 17 percheziții, dintre care majoritatea sunt în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, la instituții publice, dar și la casa primarului

Marți dimineață, procurorii Parchetului General și polițiștii IGPR au declanșat o operațiune amplă pentru destructurarea unei rețele care ar fi emis acte de identitate românești pe baza unor date nereale, se arată într-un comunicat al ÎCCJ. Sunt vizate documente cu domicilii fictive și certificate de cetățenie suspecte, folosite de persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte state din fosta URSS, pentru obținerea buletinelor și, ulterior, a pașapoartelor românești.

Ancheta include 17 percheziții, dintre care majoritatea sunt în comuna Dumbrăveni, județul Suceava, la instituții publice, Primăria și Serviciul Public de Evidența Populației, dar și la locuințele primarului și ale unor angajați suspectați că ar fi facilitat eliberarea actelor. Alte două descinderi au loc în sectoarele 1 și 3 din București.

Surse apropiate anchetei afirmă că unele dintre persoanele investigate sunt români care au declarat, în fals, că primesc în spațiu cetățeni străini, pentru a le permite acestora să obțină acte de identitate. În realitate, beneficiarii nu ar fi locuit niciodată la adresele respective, unele imobile fiind clădiri degradate sau necorespunzătoare.

Potrivit procurorilor, 18 beneficiari ai acestor documente au intrat deja în urmărire penală, după ce ar fi obținut buletine și pașapoarte pe baza unor certificate de cetățenie falsificate anterior. Perchezițiile sunt realizate cu sprijinul structurilor specializate ale IGPR, SIAS și Serviciului Tehnic al PÎCCJ.

