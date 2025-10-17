Rețea de hoți de cai destructurată între Franța și România: suspecții riscă până la 15 ani de închisoare

Autoritățile franceze și române au reușit să destructureze o rețea transnațională specializată în furtul cailor de tracțiune, șapte suspecți fiind reținuți în Franța și România, a anunțat vineri procurorul Cedric Logelin de la Besançon, citat de AFP.

Cai furați și recuperați

Patru dintre cei nouă cai furați în lunile mai și iunie din Franța au fost recuperați în România, fiind sănătoși. Hoții acționau în departamentele Doubs, Territoire de Belfort și Haute-Savoie, intrând cu camioanele pe pajiști și încărcând animalele. Fiecare cal avea o valoare aproximativă de 5.500 de euro.

Indignare în comunitatea crescătorilor

Furturile au stârnit indignare în rândul crescătorilor și al apărătorilor drepturilor animalelor. Procurorul Logelin a subliniat că hoții nu urmăreau să vândă caii pentru carne, ci că aceștia făceau parte din rasa Comtois, renumită pentru robustețe și utilizată în exploatări forestiere.

CITEȘTE ȘI – Avertisment DNSC: Escrocii cibernetici se dau drept Interpol, Europol și Poliția Română pentru a fura date personale

Ancheta a implicat mai multe țări

Anchetatorii francezi au colaborat strâns cu autoritățile române, coordonate de Parchetul General din București, dar și cu polițiști și jandarmi din Germania, Cehia, Slovacia și Ungaria. Trei suspecți, considerați autorii furturilor, au fost reținuți în România, în timp ce doi presupus tăinuitori au fost arestați de tribunalul din Besançon. Alți doi suspecți au fost prinși pentru furnizarea unui vehicul folosit la comiterea infracțiunilor și pentru că au pândit caii ce urmau să fie furați.

Pedepse prevăzute de lege

Procurorul Logelin a precizat că și cei care locuiesc în România pot fi citați pentru infracțiuni comise în Franța, instanța competentă fiind tribunalul corecțional din Besançon. Conform legii penale franceze, furtul în grup organizat se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare.

Această acțiune demonstrează eficiența colaborării internaționale în combaterea criminalității organizate și protejarea patrimoniului agricol și al animalelor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.