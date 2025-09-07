Pe sectoare, alimentele, băuturile și tutunul au înregistrat scăderi în lunile de vară, atât în zona euro, cât și în UE

România continuă să-și mențină poziția peste media europeană, în privința vânzărilor cu amănuntul, însă ritmul lunar de creștere s-a temperat în iulie 2025, arată datele publicate de Eurostat și citate de termene.ro. Volumul vânzărilor pe plan intern a urcat cu 4,8%, față de aceeași lună a anului precedent, depășind considerabil media Uniunii Europene (+2,4%) și pe cea a zonei euro (+2,2%). În ritm lunar, ajustat sezonier, avansul a fost modest, de doar 0,3% comparativ cu iunie, când creșterea lunară fusese de 1,1%.

Indicele ajustat sezonier și calendaristic a urcat la 119,4 în iulie, față de 119,1 în luna anterioară, iar indicele ajustat doar calendaristic a ajuns la 124,4. Acești indicatori arată că, deși consumul intern continuă să fie robust, intensitatea creșterii s-a domolit. Dinamicile recente lunare indică o oscilație moderată: februarie +0,4%, martie -0,3%, aprilie +0,1%, mai -0,3%, iunie +1,1%, iulie +0,3%.

Comparativ cu alte state membre, România se situează în jumătatea superioară a UE, semn că cererea internă rămâne rezilientă în raport cu media europeană. În același timp, contextul european general a fost mai puțin favorabil: în zona euro, volumul vânzărilor cu amănuntul a scăzut cu 0,5% față de iunie, iar în UE cu 0,4%, după creșteri de +0,6% și +0,5% în iunie. Pe componenta anuală, zona euro a urcat cu 2,2%, iar UE cu 2,4%.

Pe sectoare, alimentele, băuturile și tutunul au înregistrat scăderi în iulie, atât în zona euro (-1,1%), cât și în UE (-0,9%), în timp ce produsele nealimentare, fără carburanți, au avut o evoluție ușor pozitivă (+0,2%). Carburanții vânduți în magazine specializate au scăzut cu 1,7% în zona euro și cu 1,3% în UE.

Analiza pe state membre arată variații importante: cele mai mari creșteri lunare s-au înregistrat în Lituania (+1,5%), Letonia (+1,4%) și Țările de Jos (+1,1%), iar cele mai semnificative scăderi au fost raportate în Croația (-4,0%), Estonia (-2,0%) și Germania (-1,5%). La nivel anual, Cipru (+8,5%), Portugalia (+6,1%) și Bulgaria (+6,0%) conduc topul creșterilor, în timp ce Slovenia (-0,7%) a fost singura țară cu scădere.

Indicele ajustat sezonier și calendaristic pentru zona euro a scăzut la 102,4 în iulie (de la 102,9 în iunie), iar în UE la 103,0 (față de 103,4 în iunie), reflectând o corecție lunară la nivel european. Totuși, tendința anuală rămâne pozitivă, susținută în principal de componentele nealimentare și de performanța câtorva piețe naționale. Retailul românesc se menține solid în plan anual, dar impulsul lunar de creștere încetinește, semnalând o atenție mai mare la consum, pe fondul unui context european mai puțin dinamic.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube