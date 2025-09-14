Guvernul pregătește introducerea în legislație a unei categorii distincte pentru resorturile turistice, care vor fi reglementate separat de hoteluri

Potrivit proiectului legislativ aflat în dezbatere, un resort va trebui să aibă o amprentă minimă de 10.000 de metri pătrați și să îmbine servicii de cazare cu restaurante, facilități de agrement, spații verzi și centre de tip SPA, scrie profit.ro.

Conform inițiativei, aceste structuri de primire turistică vor putea fi clasificate exclusiv la 4 sau 5 stele, standardele urmând să fie identice cu cele aplicate deja hotelurilor din aceleași categorii.

Executivul argumentează că, în prezent, lipsa unei definiții clare pentru „resort” face dificilă atât poziționarea investițiilor, cât și înțelegerea ofertei de către turiști. „Crearea unei categorii separate va spori transparența, va clarifica așteptările clienților și va da investitorilor predictibilitate”, se arată în document.

Astfel, un resort va trebui să îndeplinească simultan mai multe condiții: să includă clădiri sau vile de cazare pe o suprafață de cel puțin un hectar, să dispună de unități proprii de alimentație, să ofere zone de agrement și recreere, dar și un SPA sau servicii conexe de wellness.

Investitorii care dețin deja structuri hoteliere complexe vor putea cere reclasificarea acestora în categoria „resort turistic”, fără a fi obligați să-și întrerupă activitatea, dar cu o condiție, să respecte noile criterii.

Proiectul este prezentat drept o încercare de a încuraja dezvoltarea turismului premium, integrat și sustenabil, cu beneficii directe pentru calitatea serviciilor și pentru economia locală.

