Președintele Klaus Iohannis, aflat acum în Coreea de Sud, pare să fie îngrijorat de modul cum va evolua relația PSD – PNL după ce au renunțat la candidatul unic pentru Primăria Capitalei, subliniind, în acest context, că eventualele “lupte electorale în interiorul Coaliției” pot afecta activitatea Guvernului.

Decizia liderilor PSD și PNL, luată în seara de 22 aprilie, după 12 ore de negocieri, de a-l retrage pe Cătălin Cîrstoiu din poziția de candidat unic la Primăria Capitalei și de a-l înlocui cu doi candidați aflați în concurență, ar putea genera lupte electorale între PNL și PSD, avertizează președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului român, aflat în Coreea de Sud, deci departe, din punct de vedere geografic, de controversa de la București, din jurul lui Cătălin Cîrstoiu, le-a recomandat liderilor PSD și PNL “ca această soluție de candidați separați pe București să nu ducă la niște lupte electorale în interiorul Coaliției care pe urmă s-ar reflecta negativ asupra activității Guvernului”. Deși, ca șef al statului, ar trebui să fie deasupra oricărui partid polic, președintele Iohannis a subliniat că chiar el a încurajat formarea actualei alianțe PNL – PSD. “Cred că toată lumea își amintește că crearea acestei Coaliții a fost încurajată de mine, pentru că am avut nevoie de un guvern stabil, un guvern cu o majoritate serioasă în Parlament, pentru a trece România cu bine prin toate crizele succesive pe care le-am avut, lucru care s-a întâmplat. Obiectivul acestei Coaliții a fost stabilitate și trecerea cu bine prin crize, ceea ce s-a întâmplat, deci obiectivul a fost atins, dar cred că mai are potențial această Coaliție în viitor. Sigur, acum, în toiul campaniilor electorale, va fi un pic mai complicat de a menține buna înțelegere la cotă maximală”, a explicat președintele Iohannis.

Șeful statului a susținut că el n-a fost consultat nici în privința lui Cîrstoiu, când a fost desemnat drept candidat unic al PNL și PSD, nici în momentul în care PNL și PSD l-au “debarcat” și au decis să revină la candidați separați – Sebastian Burduja, respectiv Gabriela Firea. “Nu am dorit să intru în aceste discuții, deci nu am fost consultat, pentru că nu am dorit”, a precizat președintele Iohannis. Șeful statului s-a ferit să se pronunțe asupra șanselor pe care le vor avea Burduja și Firea, unul împotriva altuia sau împotriva lui Nicușor Dan. “Nu cred că este treaba președintelui să facă caracterizări ale unor foști, posibili sau viitori candidați”, a opinat președintele Iohannis.

O declarație ambiguă a avut, marți dimineață, deci la câteva ore după decizia de luni seară, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu. Liderul PSD a subliniat că “de astăzi, dansul în doi s-a terminat”, referindu-se, poate, la relația dintre PSD și PNL. “Decizia ca PSD și PNL să meargă cu propriii candidați la Primăria Capitalei a fost dificilă, dar este soluția corectă pentru bucureștenii condamnați de patru ani la frig, mizerie, poluare și trafic blocat care, în loc de soluții, aveau de ales acum doar între incompetență și circ! Bucureștiul are nevoie de un om care știe administrație și este capabil să aranjeze încă din prima zi de mandat lucrurile lăsate vraiște de Nicușor Dan. Iar aceasta nu putea fi decât Gabriela Firea, președintele organizației PSD București“, a susținut Marcel Ciolacu. După cum se vede, liderul PSD a caracterizat competiția de până acum pentru Primăria Capitalei drept o alegere “între incompetență și circ”. În condițiile în care au fost implicați nu doi, ci trei principali candidați, iar unul dintre ei a fost Cătălin Cîrstoiu.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au anunțat, separat, cine sunt candidații PNL și PSD pentru funcția de primar general al Capitalei. Deloc surprinzător, președintele PNL, Nicolae Ciucă, a readus în atenție “Planul pentru București”, pe care Sebastian Burduja și-l pregătise încă dinainte ca PNL să cadă la înțelegere cu PSD pentru a avea un candidat comun, în persoana lui Cătălin Cîrstoiu.

“Candidatul nostru este Sebastian Burduja, președintele organizației PNL București, un om politic al noii generații, capabil, care cunoaște foarte bine Bucureștiul și problemele sale, are experiență în funcții executive înalte și va fi cea mai bună alternativă la actualul primar”

Nicolae Ciucă,

Președintele PNL

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a susținut că Gabriela Firea este “cea mai bună alegere” pentru bucureșteni, fără a răspunde la întrebarea de ce, deși Firea și-a dorit tot timpul să candideze la Primăria Capitalei, PSD a blocat-o și a acceptat, timp de o lună, să susțină pentru funcția de primar general o persoană fără experiență politică – medicul Cătălin Cîrstoiu.

“Bucureștiul are nevoie de un om care știe administrație și este capabil să aranjeze încă din prima zi de mandat lucrurile lăsate vraiște de Nicușor Dan. Iar aceasta nu putea fi decât Gabriela Firea, președintele organizației PSD București! Este cea mai bună alegere pentru bucureștenii care își doresc mai puțin spectacol, dar mai multe soluții”

Marcel Ciolacu,

Președintele PNL

La momentul în care i-au relansat în cursă pe cei doi candidați, liderii PNL și PSD nu s-au criticat între ei, preferând să lanseze acuzații la adresa actualului primar general, Nicușor Dan.

