Coaliția guvernamentală pregătește bani în plus pentru patru mari domenii

Guvernul va aloca mai mulți bani pentru Sănătate, un plus de 11,4 mld lei, ceea ce înseamnă că bugetul Sănătății va ajunge la un nivel istoric de 4,2% din PIB, adică 74 miliarde de lei, notează Agerpres.

Educația va primi în plus 6,4 miliarde de lei, iar la Transporturi vor mai ajunge alte 5 miliarde de lei. Dezvoltare Regională are alocate 5 miliarde de lei în plus pentru investiții, 3 miliarde de lei pentru finanțarea cheltuielilor curente ale primăriilor, 400 de milioane de lei pentru DGASPC-uri (Direcțiile de asistență socială și de protecție a copilului) și 980 de milioane de lei pentru însoțitorii persoanelor cu dizabilități.

În plus, se vor lansa scheme de sprijin pentru marea industrie, conform măsurilor prezentate de Marcel Boloș în cadrul Biroului Politic Național al PNL. Deocamdată, nu se știe ce domenii vor avea fondurile tăiate, în urma rectificării bugetare.