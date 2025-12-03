Record istoric în Anglia! Erling Haaland devine cel mai rapid jucător care atinge 100 de goluri în Premier League

Norvegianul a atins borna în doar 111 meciuri, doborând recordul lui Alan Shearer.

Erling Haaland continuă să rescrie istoria fotbalului englez, după ce a devenit cel mai rapid jucător care înscrie 100 de goluri în Premier League. Atacantul norvegian a atins borna în victoria spectaculoasă a lui Manchester City contra lui Fulham, un meci nebun în care s-au marcat nu mai puțin de 9 goluri. Reușita sa din minutul 17 a fost momentul care a intrat instantaneu în cărțile de recorduri, confirmând încă o dată statutul său de „omul record” al fotbalului modern.

Partida de la Londra a fost, în sine, un veritabil thriller. Manchester City a condus categoric, cu 5-1, după doar 54 de minute, însă Fulham a revenit incredibil pe final prin golurile lui Iwobi și prin dubla lui Chukwueze. Gazdele au ratat chiar șansa egalării, transformând ultimele minute într-o cursă dramatică pentru ambele formații. Totuși, indiferent de scenariul meciului, golul marcat de Haaland a rămas punctul central al serii, stabilind un reper fără precedent în Premier League.

Haaland rescrie istoria în mod fulgerător

Reușita norvegianului nu este doar o simplă statistică, ci un record absolut: atingerea pragului de 100 de goluri în doar 111 meciuri. Cu această performanță uimitoare, Haaland a zdrobit recordul precedent deținut de Alan Shearer și a dus eficiența unui atacant modern la un nivel fără egal în era Premier League. Golul său, venit după un început de meci dominat clar de City, demonstrează încă o dată instinctul incredibil pe care îl are în fața porții și capacitatea de a decide partidele în momente importante.

Evoluția lui Haaland în tricoul „cetățenilor” este definitorie pentru succesul echipei lui Pep Guardiola din ultimii ani. Cu o constanță remarcabilă, norvegianul a continuat să marcheze împotriva oricărui adversar, indiferent de context. Faptul că a atins 100 de goluri într-un timp atât de scurt confirmă că este unul dintre cei mai dominanți atacanți ai generației sale.

Manchester City pleacă din acest meci cu toate punctele, dar, mai ales, cu o nouă pagină importantă scrisă în istoria Premier League. Iar numele lui Erling Haaland rămâne din nou în prim-plan, acolo unde norvegianul pare să se simtă cel mai confortabil: în centrul recordurilor, în centrul atenției și, mai ales, în centrul porții adverse.

