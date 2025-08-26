Record de încasări pentru FCSB la returul cu Aberdeen! Peste 500.000 de euro doar din bilete

Campioana României va fi susținută de peste 35.000 de fani pe Arena Națională, în cel mai așteptat meci al sezonului european.

FCSB va avea parte joi seara de cea mai mare asistență din actuala stagiune. Returul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, va aduce pe Arena Națională circa 35.000 de suporteri, un record pentru sezonul curent, dar departe de cifrele impresionante din campania precedentă, când roș-albaștrii strângeau peste 50.000 de oameni la meciuri precum cele cu PAOK sau Lyon.

Confruntarea cu scoțienii pornește de la scorul de 2-2, consemnat în tur, iar miza este uriașă: accederea în grupele Europa League și un bonus financiar semnificativ.

Încasări de peste jumătate de milion de euro

Prețurile tichetelor variază între 40 de lei (peluză, inel 2) și 300 de lei (VIP 1). Cu aproape toate zonele ocupate și peste 35.000 de bilete vândute, FCSB va încasa peste 500.000 de euro doar din vânzarea biletelor.

Asistența de până acum la meciurile de pe teren propriu arată clar apetența fanilor pentru partidele europene. Dacă duelurile din Superligă au adus în tribune între 6.000 și 8.000 de oameni, preliminariile europene au sărit constant de 13.000 de spectatori, cu vârful la FCSB – Shkendija (32.457).

Importanța calificării: 10 milioane de euro diferență

FCSB este deja sigură de prezența în grupele Conference League, ceea ce îi aduce o sumă fixă de 3,17 milioane de euro din partea UEFA, la care se adaugă venituri din drepturi TV și bilete. Estimarea totală pentru această participare ar fi de 7-8 milioane de euro.

În cazul calificării în Europa League, premiile ar crește considerabil. Diferența față de Conference ar fi de circa 10 milioane de euro, o sumă decisivă pentru stabilitatea financiară a clubului.

Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, a explicat la Prima Sport miza uriașă:

„Este extrem de important să mergem în Europa League. Este o mare diferență între Europa League și Conference League. În Europa League… uite cu ce echipe ne-am întâlnit anul trecut”, a spus oficialul.

Meciul FCSB – Aberdeen este programat joi, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională, și va fi transmis în direct de ProTV.

