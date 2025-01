Rebelii M23 au preluat marți controlul asupra aeroportului din Goma, cel mai mare oraș din estul Republicii Democrate Congo, întrerupând o rută crucială pentru ajutoarele umanitare destinate sutelor de mii de persoane strămutate, informează Reuters.

Un grup de cetățeni români, aflați în Congo în baza unui contract privat, este blocat în special în orașul Goma, notează ProTV. Aceștia s-au retras la baza MONUSCO (Misiunea de Stabilizare a ONU în RDC), potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

„Criza din estul RDC este deosebit de gravă, având implicații militare, umanitare și diplomatice, existând un număr foarte mare de refugiați civili în mișcare ca urmare a conflictului dintre grupările înarmate și armata R.D. Congo. La acest moment, majoritatea cetățenilor români este retrasă în baza The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo – MONUSCO din Goma”, precizează ministerul român.

Celula de criză acționează pentru evacuarea românilor

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a fost activată Celula de criză interinstituțională, care colaborează cu statele din regiune și cu ONU pentru asigurarea protecției și evacuării cetățenilor români.

„Continuăm să întreprindem demersuri imediate pentru siguranța acestora și solicităm respectarea drepturilor civililor”, a precizat MAE.

Situație tensionată: lupte și haos în Goma

Luptele dintre rebeli și armata congoleză au transformat orașul Goma într-un teatru de conflict.

Surse ONU au raportat focuri de armă și explozii în mai multe cartiere, iar trupele M23 au preluat controlul deplin asupra aeroportului.

„ONU, grupurile umanitare, forțele de menținere a păcii și chiar armata congoleză primeau provizii prin intermediul aeroportului”, a declarat cercetătorul Christoph Vogel.

