Real Madrid a blocat mutarea lui Nico Paz la Tottenham! Ofertă de 70 de milioane refuzată de Como

Spurs au ratat un transfer uriaș, după ce madrilenii și-au exercitat influența asupra viitorului mijlocașului argentinian.

Tottenham a încercat să dea o lovitură spectaculoasă pe piața transferurilor, cu doar o săptămână înainte de închiderea ferestrei de mercato. Londonezii au oferit 70 de milioane de euro pentru Nico Paz, mijlocașul argentinian de 20 de ani de la Como, dar s-au lovit de opoziția Realului, club care are deja planuri clare cu jucătorul.

Paz a impresionat încă din prima etapă din Serie A, în meciul cu Lazio, când a marcat un gol superb din lovitură liberă și a oferit o pasă decisivă. Evoluția sa i-a determinat pe oficialii lui Spurs să facă o ofertă record pentru un fotbalist atât de tânăr.

Din păcate pentru Tottenham, transferul nu a avut nicio șansă de reușită. Como a refuzat propunerea, iar Real Madrid ar fi blocat orice negociere, având în vedere că mijlocașul este deja considerat parte a viitorului clubului blanco. Fabrizio Romano a notat că madrilenii ar fi fost dispuși să egaleze oricum suma oferită de englezi.

Realul, planuri clare pentru Nico Paz

Nico Paz este un produs al academiei Realului și a fost vândut la Como în urmă cu un an pentru doar 6 milioane de euro, cu o clauză de răscumpărare. Vara aceasta, Real ar fi putut să îl readucă pentru 8 milioane de euro, dar a ales să aștepte anul viitor, când clauza de 10 milioane va putea fi activată.

Chiar dacă Como va încasa o sumă infimă raportat la oferta lui Tottenham, clubul italian va fi recompensat pe termen lung prin împrumuturi sau transferuri la preț redus din partea madrilenilor, așa cum s-a întâmplat deja cu Jacobo Ramon, adus sub comanda lui Cesc Fabregas pentru doar 2,5 milioane de euro.

În sezonul trecut, Nico Paz a fost cel mai bun jucător al lui Como, fiind desemnat MVP U23 în Serie A, după ce a reușit 6 goluri și 9 pase decisive. În stagiunea actuală, argentinianul a devenit liderul echipei și este văzut drept un viitor component de bază al lotului lui Carlo Ancelotti.

Pentru Tottenham, acesta este al treilea eșec răsunător în fereastra de transferuri, după ce au ratat aducerea lui Eberechi Eze, care a ajuns la Arsenal, și a lui Morgan Gibbs-White.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!