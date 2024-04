Ziua 6 aprilie 2024 a fost una deosebită pentru Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie de nuntă desfășurată în mare secret, iar apoi au împărtășit momentele speciale cu fanii prin intermediul paginilor lor de social media. Cu toate acestea, un detaliu a captat atenția în mod special a fanilor: comentariul Cristinei Ciobănașu, fosta iubită a actorului.

Această dezvăluire a căsătoriei lor a stârnit un val de reacții pe platformele de socializare, iar fanii au fost cu ochii pe fiecare aspect al evenimentului. Comentariul Cristinei Ciobănașu a generat interes și speculații, adăugând un element de dramă și mister în ecuația deja plină de emoții a zilei de nuntă.

“Lumee, lumeeee, we did it! ( n.r: am făcut-o). Ăștia suntem noi, în cea mai bună variantă a noastră: Gherman la pătrat! Începe o etapă nouă!” au transmis cei doi, pe pagina lor de socializare.

Oana și Vlad au hotărât să rostească marele “DA” în fața ofițerului de la Starea Civilă. Înconjurat de familie și prieteni apropiați, cuplul îndrăgostit a trecut cu succes prin una dintre cele mai importante etape ale vieții lor. Data nunții este stabilită pentru 2 iunie a acestui an, iar ceremonia va avea loc în același local unde s-au căsătorit și Smiley și Gina Pistol.

Fericirea și recunoștința erau vizibile pe fețele proaspeților însurăței, Oana Moșneagu și Vlad Gherman, care formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de actori din showbiz-ul românesc. Dragostea lor este sinceră și autentică, iar ei au reușit să clarifice un aspect important din trecutul actorului: relația de prietenie cu Cristina Ciobănașu, actrița cu care Vlad Gherman a avut o relație timp de aproape un deceniu.

Chiar dacă Cristina nu este invitată la nunta lor, atât Oana și Vlad, cât și Cristina, au găsit o modalitate de a menține o legătură prietenoasă. Se înțeleg bine și sunt apropiați, dar cu o limită. Recent, în secțiunea de comentarii a fotografiilor postate de Vlad Gherman pe Instagram, Cristina a transmis urările ei: “Casă de piatră!”. La rândul său, fostul ei iubit a răspuns: “Crisi, mulțumim mult!”, semn că cei doi au o relație civilizată și matură, păstrându-și respectul reciproc și amintindu-și de vremurile frumoase petrecute împreună.

Cristina Ciobănașu, despre o posibilă invitație la nunta fostului iubit

“Nu este că nu vreau să merg la nuntă. Pune-te în locul Oanei, în primul rând! Este ziua ei cea mare! Cum ar fi să fiu eu acolo? Nu este că nu ne înțelegem, ne înțelegem foarte bine, lucrăm împreună, suntem colegi, azi ne-am văzut la filmare! Nu este vorba de asta! Este vorba de ziua lor cea mare, care trebuie să fie perfectă!

Poate dacă aș fi acolo, poate aș influența într-un fel negativ dacă m-ar vedea părinții lor, prietenii lor, cunoștințele lor și așa mai departe! Ar fi ciudat pentru toată lumea să fiu acolo! Este vorba despre celebrarea iubirii lor. Nu are ce să caute o fostă iubită acolo, sincer! Puneți-vă în locul Oanei, atât vă zic!”, a explicat Cristina Ciobănașu, într-un interviu ego.ro.

