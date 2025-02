Războiul Rusiei este o afacere profitabilă pentru unii. Ei trebuie trași la răspundere

Anton Moiseienko, expert în criminalitate transnațională și sancțiuni, precum și lector la Universitatea Națională Australiană. Anton a condus eforturile de cartografiere a formelor de finanțare a războiului și de profit ilicit în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Este, de asemenea, autorul cărții Doing Business with Criminals, o lucrare amplă despre istoria criminalității financiare, și al monografiei Corruption and Targeted Sanctions, care analizează implicațiile juridice și de politică ale legislațiilor de tip „Magnitsky”. Este lector universitar senior în drept, Universitatea Națională Australiană; Membru asociat, Institutul Regal al Serviciilor Unite, Marea Britanie.