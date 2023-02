Războiul din Ucraina: Franţa va începe livrarea de tancuri uşoare AMX-10

Războiul din Ucraina în a 361-a zi. Franţa va începe să livreze Ucrainei tancuri uşoare AMX-10 ”la finalul săptămânii viitoare”, a anunţat duminică ministrul francez al forţelor armate Sebastien Lecornu, într-un interviu pentru cotidianul Le Parisien.

La începutul lunii ianuarie, preşedintele francez Emmanuel Macron anunţase decizia Parisului de a trimite tancuri uşoare Kievului. Macron nu precizase numărul acestor blindate ce ar putea fi livrate armatei ucrainene. ”Îmi asum să nu spun numărul, pentru a nu oferi o informaţie strategică Rusiei”, a subliniat ministrul Sebastien Lecornu în interviul acordat publicaţiei franceze. În schimb, el a indicat că este aproape de a se încheia pregătirea militarilor ucraineni pentru noul echipament.

Comandantul șef al NATO în Europa, Christopher Cavoli, a declarat că luptătorii F-16 vor ajuta Ucraina în războiul împotriva invadatorilor.

#NATO Commander-in-Chief in Europe Christopher Cavoli stated that F-16 fighters would help #Ukraine in the war against the invaders. pic.twitter.com/IwrFjv4stB