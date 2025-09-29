Începând cu 1 octombrie, ratele la creditele cu dobândă variabilă vor crește semnificativ, ca urmare a majorării indicelui de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC).

IRCC urcă, pentru prima dată de la introducerea sa, peste pragul de 6%, de la 5,55% cât a fost în ultimele șase luni.

Potrivit specialiștilor, evoluția este rezultatul întârzierii de șase luni cu care se calculează indicele, reflectând acum instabilitatea economică și politică din primăvară.

Creșterea IRCC va avea efecte directe asupra costului creditelor. De exemplu, pentru un credit ipotecar de 250.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro pe 30 de ani), rata lunară va fi mai mare cu circa 100 de lei.

Sumele datorate cresc proporțional pentru împrumuturile mai mari, conform calculelor realizate de finzoom.ro.

Refinanțarea, o soluție

Specialiștii recomandă persoanelor cu credite cu dobândă variabilă să analizeze posibilitatea unei refinanțări. În prezent, mai multe instituții bancare oferă credite cu dobândă fixă pe perioade de 3 sau 5 ani, unele sub pragul de 5%, ceea ce poate însemna rate mai mici decât cele bazate pe IRCC.

Un exemplu concret: pentru un credit de 250.000 de lei, rata actuală de aproximativ 1.900 de lei ar putea scădea cu până la 550 de lei prin refinanțare. T

otuși, procedura presupune încheierea unui nou contract de credit, implicând costuri suplimentare (evaluarea imobilului, taxe de procesare), unele bănci fiind însă dispuse să suporte o parte dintre acestea.

Alte opțiuni pentru debitori

În lipsa refinanțării, debitorii pot încerca să negocieze direct cu banca o reducere a dobânzii sau pot apela la rambursări anticipate, prin care se reduc atât suma totală de plată, cât și perioada de creditare.

Rambursările anticipate nu presupun plata unor comisioane suplimentare.

În contextul actual, specialiștii Băncii Naționale a României atrag atenția că șansele unei scăderi semnificative a dobânzilor pe termen scurt sunt reduse. Inflația a urcat din nou peste 10%, ceea ce face improbabilă o relaxare a costurilor de finanțare în următorul an.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.