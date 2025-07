Răsturnare spectaculoasă la Lyon! Clubul ar putea evita retrogradarea administrativă, deși are datorii uriașe

Comisia de Apel a Federației Franceze va decide joi dacă „leii” rămân în Ligue 1.

Lyon, una dintre cele mai importante echipe din istoria recentă a fotbalului francez, riscă retrogradarea administrativă în Liga 2. Însă, potrivit publicației L’Équipe, clubul ar mai avea o șansă să rămână în Ligue 1, în ciuda datoriilor de 175 de milioane de euro și a situației financiare extrem de delicate.

Până pe 10 iulie, OL trebuie să aducă o garanție financiară de peste 100 de milioane de euro, care să acopere dezechilibrele din sezonul trecut. Suma nu trebuie achitată integral pe loc, dar clubul trebuie să demonstreze că are resursele necesare pentru a acoperi deficitul în perioada următoare.

Textor promite bani și stabilitate

Principalul responsabil pentru situația actuală, miliardarul american John Textor, s-a retras din conducerea directă a clubului, dar a transmis că se implică în continuare prin grupul său, Eagle Football Group. Într-un interviu pentru postul brazilian O Globo, Textor a dat asigurări că problema va fi rezolvată:

„Am parteneri excelenți în cadrul Eagle Football Group, acționari care vor prelua frâiele pentru a gestiona probleme pe care, sincer, nu le-am manageriat prea bine în Franța”, a spus Textor.

El a explicat și că nu e vorba despre o lipsă de fonduri, ci despre o adaptare greșită la contextul economic și juridic din fotbalul francez:

„Ne vom descurca bine la Lyon. Vom forma o echipă solidă. Ca investitor american, procesul de adaptare la sistemul francez mi s-a părut întotdeauna ciudat. Dar suntem foarte bine capitalizați”, a mai declarat el.

Textor a anunțat inclusiv că a vândut acțiunile sale de la Crystal Palace, un alt club din portofoliul său, pentru a susține investițiile în Franța. El a negociat deja cu UEFA reintegrarea echipei în Europa League în cazul în care OL rămâne în Ligue 1.

„Vom investi o sumă semnificativă, tocmai am vândut Crystal Palace. Nu avem dificultăți financiare, nu am avut niciodată atât de multe lichidități. Eu am făcut niște lucruri care au dezamăgit conducerea de acolo și trebuie să remediem acest lucru”, a punctat Textor.

Chiar și așa, OL a fost sancționată de UEFA cu o amendă de 50 de milioane de euro, pentru nerespectarea unor condiții impuse în contextul sistemului multi-club. Patronul american a reacționat ironic:

„Așa este cu sistemul multi-cluburi. Nu poți câștiga toate meciurile pentru toate cluburile în aceeași zi”, a conchis el.

