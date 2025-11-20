De către

Un nou raport global realizat de Aroura, IUCN WCEL și campania Salvează Solul arată că stratul superior al solului, până la un metru adâncime, stochează cu 45% mai mult carbon decât se estimase până acum.

Sub acest strat se află și mai multe rezerve necontabilizate, cu potențial decisiv în combaterea încălzirii globale.

Documentul introduce Cadrul de securitate a solului – o strategie internațională care propune soluții concrete pentru refacerea solurilor, creșterea rezilienței ecosistemelor și sprijinirea sistemelor climatice, alimentare și hidrologice.

Degradarea solului poate elibera aproape 5 miliarde de tone de CO₂ anual

Specialiștii avertizează că, la ritmul actual de degradare, solurile ar putea elibera în atmosferă 4,81 miliarde de tone de CO₂ în fiecare an – un volum similar cu emisiile anuale ale Statelor Unite.

Problema este ignorată la nivel global: 70% dintre state nu menționează refacerea solului în Contribuțiile Naționale Determinate pentru combaterea schimbărilor climatice.

În același timp, degradarea solului generează pierderi economice estimate la peste 11 trilioane de dolari anual.

Europa, printre cele mai afectate regiuni

În Europa, 60–70% din sol este deja degradat. Alte semnale îngrijorătoare:

anual se pierd aproximativ un miliard de tone de sol;

74% din terenurile agricole prezintă dezechilibre de nutrienți;

între 2009 și 2018 s-au pierdut 70 de milioane de tone de carbon organic din sol.

Aceste evoluții afectează direct producția alimentară, gestionarea apei și capacitatea solului de a capta carbonul.

Apel global la acțiune și politici juridice pentru protecția solului

IUCN a adoptat recent o rezoluție care cere crearea unui instrument juridic global pentru protecția solului.

Salvează Solul, Aroura și IUCN solicită statelor să integreze securitatea solului în strategiile naționale privind clima și sustenabilitatea, precum și să sprijine noile cadre legislative în curs de elaborare.

Raportul avertizează că, pe măsură ce temperatura globală trece de pragul de 1,5°C, solurile sănătoase ar putea capta până la 27% din emisiile necesare pentru a menține încălzirea sub 2°C – un potențial ignorat la COP30, în condițiile în care majoritatea țărilor nu includ acest domeniu în planurile lor climatice.

Solul – o resursă fără protecție legală globală

Deși oceanele și atmosfera sunt protejate prin tratate internaționale, solul nu beneficiază de un cadru juridic obligatoriu.

Raportul reamintește că emisiile provenite din degradarea solurilor din SUA sunt echivalente cu emisiile a 75 de milioane de mașini, iar eliberarea a doar 1% din carbonul solurilor europene ar echivala cu emisiile unui miliard de vehicule.

