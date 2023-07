Randy Meisner, membru fondator al trupei Eagles, a murit la 77 de ani

Randy Meisner, membru fondator al trupei Eagles, a murit la vârsta de 77 de ani, a anunțat trupa într-o postare pe Facebook.

The Eagles a precizat pe pagina oficială de Facebook că Meisner a murit din cauza unor complicații cauzate de o boală pulmonară obstructivă cronică, scrie Fox News.

“Randy a fost o parte integrantă a trupei Eagles și a contribuit la succesul timpuriu al formației. Gama sa vocală a fost uimitoare, așa cum reiese din balada sa emblematică, ‘Take It to the Limit'”, a precizat trupa într-o postare.

Don Fedler, fostul coleg de trupă al lui Randy, s-a referit la el ca fiind “cel mai dulce om din industria muzicală”. Meisner s-a alăturat lui Don Henley, Glenn Frey și Bernie Leadon în anii ’70 ca basist principal al trupei.

Evoluând de la country rock la hard rock, Eagles a produs o serie de single-uri și albume de succes în următorul deceniu, începând cu “Take It Easy” și continuând cu “Desperado”, “Hotel California” și “Life In the Fast Lane”, printre altele.

Deși mulți critici i-au criticat numindu-i prea superficiali, Eagles au lansat două dintre cele mai populare albume din toate timpurile, “Hotel California” și “Their Greatest Hits (1971-1975)”.

Meisner, care era din Nebraska, era bolnav și îi voia acasă în timpul turneului “Hotel California”, prima sa căsnicie destrămându-se, și a fost reticent să se afișeze în lumina reflectoarelor pentru “Take It to the Limit”.

Obiecțiile sale în timpul unui concert din Knoxville, Tennessee, în vara anului 1977, l-au înfuriat atât de tare pe Frey încât cei doi s-au certat în culise, iar Meisner a părăsit trupa la scurt timp după aceea. Înlocuitorul său, Timothy B. Schmit, a rămas în trupă în următoarele decenii, alături de Henley, Walsh și Frey, care a murit în 2016.

“Mi-aș fi putut tripla banii dacă aș fi rămas”, a declarat Meisner pentru revista People în 1981. “Dar eram pur și simplu obosit de turnee. Este o viață nebună pe care o trăiești cu o viteză dublă față de cea normală. Când am avut de ales dintre sănătate și bani… m-am gândit că mai degrabă aș prefera sănătatea.”

După ce a ieșit din trupa Eagles, Meisner a plecat singur. Nu s-a apropiat niciodată de succesul Eagles, dar a avut succese cu “Hearts On Fire” și “Deep Inside My Heart” și a cântat pe discurile lui Walsh, James Taylor și Dan Fogelberg, printre alții.

