Randamentele titlurilor guvernamentale din zona euro au înregistrat o nouă scădere, urmând direcția obligațiunilor americane, în contextul tensiunilor privind datoria SUA și al așteptărilor tot mai ferme privind relaxarea politicii monetare a Rezervei Federale, transmite Reuters.

Randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani, indicator de referință pentru regiune, a coborât cu 3 puncte de bază, la 2,55%, apropiindu-se de minimul ultimelor patru luni, de 2,52%, atins la finalul săptămânii trecute. O evoluție similară s-a înregistrat și peste Atlantic, unde titlurile americane pe 10 ani au scăzut la 3,96%, pe fondul incertitudinilor, privind bugetul federal și al tensiunilor comerciale dintre Washington și Beijing.

Piețele continuă să caute randamente mai mici, iar dobânzile europene se dovedesc mai receptive la semnalele economice globale, decât la riscurile interne din regiune.

Investitorii se concentrează acum pe publicarea datelor întârziate privind inflația din SUA, programată pentru vineri, — singurul indicator major în perioada blocajului guvernamental, precum și pe ședința de politică monetară a Fed de săptămâna viitoare, unde este așteptată o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază. O nouă tăiere ar putea urma în decembrie.

În zona euro, inflația se menține aproape de ținta stabilită de Banca Centrală Europeană, iar economia continuă să dea semne de stabilitate. Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat recent că instituția „se află într-un punct echilibrat”, ceea ce sugerează că nu sunt anticipate modificări de politică monetară pe termen scurt.

Pe segmentul scurt al curbei, randamentul titlurilor germane pe doi ani, considerat un barometru pentru așteptările privind dobânzile, a rămas stabil, la 1,91%. În schimb, obligațiunile franceze pe 10 ani au scăzut cu 2 puncte de bază, până la 3,34%, la câteva zile după ce agenția S&P a retrogradat ratingul suveran al Franței, invocând riscuri politice ce pot afecta planurile guvernului de consolidare fiscală.

