Ramona Olaru debutează în modă. Sitara, un brand românesc despre feminitate asumată

Cunoscută pentru prezența sa carismatică din televiziune, Ramona Olaru face pasul către antreprenoriat și design vestimentar prin lansarea oficială a propriului brand de modă. Primul eveniment Sitara, Pop-Up Sale & New Collection Preview, are loc la Inpresso Lounge, București, și marchează începutul unei etape noi, în care moda devine o formă de dialog și experiență directă cu publicul.

Primul proiect semnat de Ramona Olaru în calitate de fondator, Sitara propune o estetică modernă și echilibrată, construită pe ideea de claritate, proporție și feminitate conștientă. Brandul a fost lansat inițial online, dar acest eveniment îl aduce pentru prima dată aproape de public, într-un format experiențial.

Sitara nu este despre a te ascunde sau a te expune. Este despre a ști cine ești și cum alegi să te exprimi. Prin acest eveniment, vreau ca oamenii să vadă Sitara așa cum este: un brand trăit, nu doar purtat. E o experiență în care moda devine personală , spune Ramona Olaru, fondator Sitara.

De la imagine TV la viziune de designer

Creat sub semnătura Ramonei Olaru, Sitara explorează o feminitate asumată și rafinată, bazată pe echilibru și proporție. Numele brandului provine din sanscrită și înseamnă „stea”, o metaforă pentru eleganța care se exprimă natural, fără artificii.



Estetica Sitara se definește prin croieli arhitecturale, materiale fluide și detalii precise, toate concepute pentru a sublinia personalitatea purtătoarei. Printre piesele emblematice se regăsesc sacouri structurate, corsete din satin și rochii elegante care conturează o siluetă curată și atemporală.

Pop-Up Sale & Preview — un eveniment despre experiență și dialog

Evenimentul reunește publicul, prietenii și comunitatea care a însoțit brandul încă de la început. Vizitatorii pot descoperi piesele din colecția anterioară Sitara, disponibile într-un format exclusiv de sale, și pot vedea în avanpremieră direcția noii colecții, care urmează să fie lansată oficial în perioada următoare.

Noua colecție marchează o etapă de maturizare estetică. Materialele dense și liniile sculpturale dau formă unei viziuni în care forța se exprimă prin simplitate și precizie. Este un pas înainte pentru un brand românesc care pune accent pe claritate și execuție impecabilă.

Sitara — o estetică a echilibrului și a proporției

Pentru Ramona Olaru, Sitara nu este doar o nouă direcție profesională, ci o extensie firească a unui univers personal construit în timp.

Până acum am fost imaginea altor branduri, dar Sitara este povestea mea. Este felul meu de a vorbi despre echilibru, proporție și despre femeia care știe să fie prezentă fără să caute scena , a explicat fondatoarea.

Prin coerență vizuală și execuție atentă, Sitara își consolidează poziția ca brand de autor. Într-un peisaj dominat de tendințe efemere, Ramona Olaru aduce în prim-plan o viziune în care moda românească recâștigă eleganța prin simplitate și disciplină estetică.