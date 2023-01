Ramona Chiriac: „Holocaustul este o moștenire definitorie a istoriei europene, de aceea și combaterea antisemitismului în UE este o responsabilitate comună”

Reprezentanța Comisiei Europene în România a fost miercuri, 25 ianuarie 2023, gazda evenimentului „Holocaust – România își aduce aminte”, având ca scop comemorarea Holocaustului în Europa și în România, dar și cunoașterea adevărului istoric, cel care este esențial pentru dezvoltarea unei societăți favorabile incluziunii, egalității și respectului, transmite CE, într-un comunicat de presă.

În spiritul rememorării acestei tragedii din istoria Europei, invitatul special al evenimentului organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România a fost Octavian Fulop, unul dintre puținii supraviețuitori ai Holocaustului, încă rămași în viață în România.

Octavian Fulop (92 de ani) a fost internat în lagăr la vârsta de 13 ani și jumătate, în aprilie 1944, împreună cu întreaga familie. A fost închis în următoarele lagăre de concentrare: Melk, Mauthausen și Gunskirchen (toate în Austria), și în lagărul morții de la Auschwitz-Birkenau. A fost eliberat de armata americană din lagărul de la Gunskirchen.

În deschiderea evenimentului, șefa Reprezentanței Comisiei Europene, Ramona Chiriac a declarat: „Prezența domului Fulop astăzi ne onorează si ne smerește profund. Holocaustul este o moștenire definitorie a istoriei europene, de aceea si combaterea antisemitismului în UE este o responsabilitate comună; aceasta necesită eforturi și acțiuni comune la toate nivelurile. Instituțiile și agențiile UE, statele membre, organizațiile internaționale, organizațiile și comunitățile evreiești, precum și actorii din domeniul drepturilor omului și al societății civile au cu toții un rol important în realizarea obiectivelor strategiei. Suntem iată, toți acești reprezentanți aici cu dumneavoastră pentru a nu tăcea, pentru a acționa și pentru a transmite mesajul nostru de solidaritate europeană.”

Octavian Fulop a povestit audienței succesiunea de evenimente în urma cărora a ajuns în lagărul Auschwitz-Birkenau împreună cu întreaga sa familie, dar și ultimele momente petrecute alături de tatăl și de mama sa pe care i-a pierdut acolo. În ianuarie 1945, Octavian Fulop a fost eliberat de armata americană.

„Într-o seară, am auzit niște împușcături. Paza a fugit, lagărul a rămas liber. Dimineața, zona a fost eliberată de trupele americane. Am ieșit patru copii, plini de păduchi, fără acte, în șosea. Armata americană arunca cu ciocolată și țigări. Nu pot să descriu, nu am cuvinte să descriu ce a însemnat libertatea. Am luat-o după lume, nu știam unde mă duc. De atunci spun că pentru libertate merită dat orice, chiar și viața.

Am sosit în România. Am găsit o mătușă. Din familia mea întreagă, formată din 50-60 de persoane, nu a supraviețuit niciunul. Am supraviețuit singur. Ce am găsit acasă? Din toată averea, toată bunăstarea? Am găsit o poză. A părinților”, a povestit Octavian Fulop.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!