Rămâne în Giulești! Victor Angelescu confirmă: „Jambor e important pentru noi, se va impune”

Atacantul slovac are sprijinul conducerii Rapidului, care mizează pe o revenire de formă în a doua parte a sezonului.

După o perioadă dificilă la Rapid, Timotej Jambor (22 de ani) își păstrează locul în lotul echipei. Deși nu a reușit până acum să-și justifice transferul de un milion de euro din vara lui 2024, conducerea clubului crede în potențialul său.

Președintele și acționarul minoritar Victor Angelescu a clarificat situația slovacului, declarând că Rapid nu are intenția de a se despărți de el și că i se va acorda în continuare încredere.

„Jambor e jucătorul nostru, e important pentru noi, nu vrem să renunțăm la el. Poate va juca bine și se va impune”, a spus Angelescu, la Digi Sport.

Primul gol la Rapid, după 18 meciuri

Adus de la MŠK Žilina, Jambor a avut un start lent în tricoul giuleștenilor. După 18 apariții fără gol, atacantul slovac a spart gheața în victoria cu Dumbrăvița (4-0), meci în care Costel Gâlcă l-a folosit într-un rol inedit, în banda stângă a atacului.

Angelescu a explicat că antrenorul încearcă să-i găsească poziția ideală, iar clubul este dispus să aștepte:

„Suntem într-un moment foarte bun. Mă bucur că mai mulți jucători cu puține minute au jucat acum. Unii au prins și ritm. S-au descurcat bine, sunt mulțumit de atitudinea lor. Puteam pica în plasă, mai ales că aveam patru victorii la rând, dar am făcut un meci bun și am obținut trei puncte importante.”

Revenit din Slovacia, cu încredere reînnoită

În iarna trecută, Rapid a decis să-l trimită pe Jambor sub formă de împrumut la Žilina, clubul de la care fusese transferat. Slovacul a revenit în vară, iar partida cu Dumbrăvița a fost a șaptea prezență a sa din acest sezon.

Oficialii rapidiști speră ca meciul respectiv să marcheze un nou început pentru tânărul atacant.

„Ar fi foarte important să câștigăm cu o contracandidată, dar la cum e sistemul, nu e un meci decisiv acum. Ne-ar îndepărta de locul 3 și ar da încredere echipei.”

Angelescu, despre forma Rapidului și munca lui Gâlcă

Cu patru victorii consecutive înaintea duelului cu Dumbrăvița, Rapid traversează o perioadă stabilă, iar Victor Angelescu subliniază importanța continuității și a atmosferei din vestiar:

„Noi avem un număr bun de puncte. Nu avem rezultate proaste. Am bătut Botoșani și Dinamo. Am vrut să avem liniște, să mergem pe continuitate, pare că ne-a ieșit. Energia este cum trebuie, Costel face o treabă senzațională, cred că vom avea un sezon bun.”

Pentru Timotej Jambor, sprijinul declarat al conducerii și al antrenorului reprezintă o șansă reală de a-și confirma valoarea și de a deveni o piesă de bază în atacul Rapidului.

