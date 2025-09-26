Radu, erou la Stuttgart, dar notat slab în Marca! Presa locală l-a salvat

Portarul român a avut două parade uriașe și a evitat un eșec drastic pentru Celta Vigo.

Celta Vigo a debutat cu înfrângere în grupa unică a Europa League, 1-2 pe terenul lui Stuttgart. Rezultatul putea fi însă mult mai dur pentru spanioli, dacă între buturi nu s-ar fi aflat Ionuț Radu.

Portarul român a avut două intervenții decisive în prima repriză, păstrând tabela intactă până la pauză. Mai întâi, în minutul 9, a respins spectaculos o lovitură de cap din 6 metri. Apoi, în minutul 38, a parat un șut puternic de la 18 metri, deviat spre colțul lung, sub transversală.

Marca, doar o stea pentru Radu

Deși nu a avut nicio vină la golurile lui VfB Stuttgart, Radu a primit doar o stea din partea cotidianului Marca, echivalentul unei note slabe. Mai prost au fost evaluați doar Marcos Alonso, Mingueza și Pablo Duran, în dreptul cărora ziarul a tras linie.

Singurul notat mai bine la Celta a fost Borja Iglesias, cu două stele, pentru golul marcat pe final (min. 86).

Faro de Vigo: „Radu a împiedicat o înfrângere zdrobitoare”

Publicația locală Faro de Vigo a apreciat însă prestația goalkeeper-ului român: „Una dintre puținele vești bune ale serii a fost prestația puternică a lui Radu, care a risipit complet îndoielile legate de transferul său, apărute în presezon. Românul nu a putut împiedica golurile lui VfB Stuttgart, dar a împiedicat o înfrângere zdrobitoare cu două parade monumentale”, a notat sursa amintită.

În ciuda criticilor din presa centrală, meciul de la Stuttgart i-ar putea consolida poziția de titular la Celta Vigo, grație intervențiilor care au menținut echipa în joc până în final.

